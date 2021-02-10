В ЕСПЧ подали первую жалобу на арест за участие в акции в поддержку Навального

Гресько получил десять суток ареста по статье о нарушении порядка организации акции (ч.2 ст. 20.2 КоАП). Как пишет РБК, за три дня до акции, 20 января, он опубликовал на странице екатеринбургского штаба Навального на YouTube ролик под названием "Екатеринбург выходит на улицы 23 января". Вечером после акции полицейские задержали его и составили протокол об административном правонарушении. Полиция полагала, что Гресько "осуществил агитацию и привлечение граждан для участия в несанкционированном массовом мероприятии в виде шествия путем размещения видеосюжета, доступного для просмотра неопределенного круга лиц, имеющего на момент выявления правонарушения 4900 просмотров".

Несогласованный митинг, который, по версии полиции и суда, организовал Гресько, повлек "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры". Кроме того, суд посчитал, что организация несогласованного митинга в период режима повышенной готовности из-за угрозы распространения инфекционного заболевания, представляющего смертельную опасность для окружающих, свидетельствует о чрезмерно высокой степени общественной опасности совершенного им правонарушения, а действия Гресько привели к недопустимому риску для жизни и здоровья граждан.

Гресько полагает, что власти России нарушили в отношении него положения Европейской конвенции, посвященные свободе выражения мнения (статья 10), свободе собраний (статья 11), праву на справедливое судебное разбирательство (пункт 1 статьи 6) и праву на обжалование судебного решения (статья 2 протокола 7 к Конвенции). В протоколе Гресько назывался организатором акции, но настаивает, что не был им: принимая участие в шествии, он шел в конце колонны, не давал указаний и распоряжений, не выкрикивал лозунги и не нес транспаранты. Защита Гресько настаивала, что его умысел на организацию публичного мероприятия не был доказан, а агитация, выраженная в отснятом видеоролике, не свидетельствует о его организации. Кроме того, несмотря на смягчающие обстоятельства, суд назначил активисту самую суровую форму наказания из возможных.

28 января Свердловский облсуд утвердил арест Гресько. Поскольку на тот момент он уже несколько дней находился в спецприемнике, суд второй инстанции уже был скован фактом административного ареста, а обжалование, по словам Гресько, превратилось в правовую фикцию и формальность. По его мнению, целью ареста было препятствие его участию в последующих акциях, а также устрашение и запугивание других потенциальных участников акций.