Хозяйка щенка редкой породы: "Нашу собаку отравили!" Ветеринары не могут понять причину смерти

Тучин также объяснил, что большинство крысиных ядов, которые продаются в Эстонии, воздействуют на свертываемость: крысы, по сути, умирают потому, что истекают кровью. "Это довольно страшная картина - кровь идет из глаз, носа и рта. Это ни с чем невозможно спутать. Плюс животному надо было бы довольно большое количество этого яда съесть. Если бы он съел мертвую крысу, ничего подобного не произошло бы. Поэтому отравление крысиным ядом маловероятно".

Тучин и коллеги по его словам навскидку предположили две-три инфекции, которые могли спровоцировать у собаки Натальи такую реакцию. "Какая нибудь бактерия действительно может вызвать острую реакцию, и организм с ней не справится, - говорит он. - Если бы таких случаев было больше, нам хотя бы было от чего отталкиваться. Сейчас же это для нас феномен. Спекулировать на эту тему сложно".

Щенок Филипп. ФОТО: Наталья Андреева

Какой все же яд собака могла лизнуть в парке, чтобы он примерно так подействовал? "Я подозревал в какой-то мере, что могли быть какие-то человеческие лекарства, таблетки, - рассуждает ветеринар. - Мы, например, черпаем информацию из СМИ, знаем о случаях в России, когда собаке давали противодиабетное средство - она не могла отрыгивать, тошноты не было, но сахар сильно падал и животное умирало от комы. Но в Эстонии я такого даже не слышал".

В заключение он добавляет, что в Эстонии сделать анализ животному на химическое отравление почти невозможно. "Нельзя прийти и сказать - проверьте на отравление. Отравлением чем? Нельзя сделать исследование на тысячу разных ядов, кто будет платить за это? Анализ на каждый показатель может стоить от 30 до 100 евро".

В русскоязычных группах Фейсбука в последнее время появились сразу несколько постов разных авторов о предположительных попытках отравления четвероногих любимцев. В частности, активнее всего распространяются предупреждения о том, что кто-то разбрасывает отраву в парке Кивила.

Однако, по словам пресс-секретаря Муниципальной полиции Таллинна Меэли Хунт, их ведомство подтвердить эти слухи не может.

"Информации об отравлении собак в Ласнамяэ нам не поступало, хотя, по словам главного инспектора нашего района Шахрияра Абдуллаева, он очень внимательно следит за местными социальными сетями. Жалоб тоже не поступало", - гласит официальный ответ Хунт.

По ее словам, в МуПо уже давно не обращались по поводу отравления собак. Около полутора лет назад в районе Нымме возникло подозрение на отравление, но оно не подтвердилось. "Скорее, это был конфликт между соседями, когда один сосед заподозрил другого в том, что собаке бросили колбасу через забор, и в связи с этим посчитали, что колбаса могла быть отравлена".