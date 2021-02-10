В пятницу Таллинн отметит наступление китайского Нового года

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, ежегодная встреча китайского Нового года – ожидаемое таллиннцами событие, которое стало традицией. В этом году наряду с местными мероприятиями, запланирован и видеомост из Китая.

«Если обычно вниманию таллиннской публики зрелищную программу представляют гастролирующие артисты из Пекина, то в этом году, учитывая эпидемиологическую ситуацию, запланирована виртуальная программа с участием известнейших артистов Китая, которая будет транслироваться на большом экране площади Вабадузе. Мы постарались разработать разнообразную программу, которой можно насладиться как на центральной площади города, так и на крупнейшей площадке Таллинна – Певческом поле. Каждый сможет найти что-то по душе в удобное для себя время. В этом году вся программа пройдет под открытым небом, что позволяет соблюдать дистанцию», - подчеркнул вице-мэр.

Фотовыставка «Пекин, древняя столица» откроется на площади Вабадузе, там можно будет полюбоваться традиционным танцем дракона и льва. Зрители также смогут понаблюдать за работой известного скульптура Тауно Кангро, изготавливающего скульптуру символа этого года – быка. Скульптура позже будет отлита в бронзе и займет свое место рядом со скульптурами символов прошлых лет в Таллиннском зоопарке. Состоится огненное шоу, а на больших мобильных экранах продемонстрируют представление известных китайских артистов.

На Таллиннском певческом поле можно будет полюбоваться огненными шоу и скульптурами, танцем дракона, боевым искусством кунг-фу и практикой тай-ци. Завершится вечер музыкальным представлением: в программе барабаны, светодиодные маски и фейерверк. В украшенном китайскими фонариками грандиозном огненном парке можно будет увидеть магические костры, огненные пушки, искрящиеся ворота, будут зажжены и зодиакальные огненные скульптуры.

Бесплатные мероприятия под открытым небом состоятся в результате сотрудничества Таллиннского департамента культуры и Пекинского бюро культуры.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

Площадь Вабадузе 13:00 – 19:20

13:00-19:00 Создание скульптуры быка скульптором Тауно Кангро.

18:00 Танец дракона и выступление барабанщиков.

18:10 Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев и посол Китая Ли Чао откроют фотовыставку «Пекин, древняя столица».

18:16 Огненное шоу танцевальной студии «Мистика».

18:20-19:20 Виртуальная шоу-программа на большом экране.

Таллиннское певческое поле 16:00 – 19:00:

16:00 Огненное шоу под аккомпанемент современной музыки с азиатскими мотивами.

16:30 Исполнение танца дракона.

16:45 Представление кунг-фу.

17:00 Представление тай-ци «Отражение леса в городское среде» - древнее учение о человеке как о части природы. Практика тай-ци успокаивает ум, помогает телу оставаться здоровым и учит использовать свою внутреннюю силу. Все желающие смогут познакомиться с этим удивительным искусством.

17:15 Сильвер Ульвик представит красочное представление танцоров и музыкантов, обогащенное инструментами и музыкой различных культур. Событие украсят барабаны со светодиодной подсветкой и диджериду.

18:00 Фейерверк по случаю китайского Нового года.