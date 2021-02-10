На Башенной площади Таллинна появится снежный городок

Старейшина Кесклинна Монику Хауканымм признает, что ледяные скульптуры для горожан и гостей столицы стали невероятно популярными, а зимней радости добавит и строящийся на Башенной площади снежный городок.

«Скульптуры, которые здесь появятся, были выбраны неслучайно, - сказала старейшина. – Февраль – месяц рождения Эстонской Республики, а 16 февраля мы отмечаем Масленицу – эти два события стали источниками вдохновения. В снежном городке появятся такие значимые для Таллинна и Эстонии достопримечательности, как замок Маарьямяги и башня Толстая Маргарита. Кроме того, на месте появится символ народного календаря – масленичная булочка, а также символизирующие стремление Таллинна стать музыкальным городом UNESCO скрипка и каннель. Автор объектов – архитектор Андреас Хинойоса».

Моника Хауканымм добавила, что поскольку на погоду повлиять невозможно, при создании снежного городка нужно действовать быстро и гибко.

«Поскольку снег и лед не считаются с нашими желаниями и не подчиняются постановлениям и букве закона, мы должны реализовывать задуманное очень быстро и в постоянно меняющийся условиях, - отметила старейшина района Кесклинн. – Но сложные условия не должны стать оправданием тому, что что-то осталось несделанным. Однако и вправду, в условиях текущего планирования возникает ситуация, когда детали часто уточняются уже в ходе работ и мы не можем в любой момент дать основательные и окончательные ответы. Так что целостная картина может уже завтра отличаться от сегодняшней».

На данный момент, по словам старейшины, известно, что сегодня начнут свозить снег на Башенную площадь, чтобы снег успел осесть и уплотниться. Она пояснила, что хотя по состоянию на вчерашний день с улиц центра было вывезено более 430 грузовиков снега, он не будет использоваться при строительстве снежного городка.

«Для строительства снежного городка будет доставлено 100 кубометров или шесть грузовиков снега, собранного в парках, чтобы он был, по возможности, чистым, - пояснила Моника Хауканымм. – Если погода позволит и не будет слишком холодно, надеемся успеть к Масленице, чтобы все – как дети, так и взрослые – смогли покататься с горки и насладиться снежной архитектурой».