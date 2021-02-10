Галерея ⟩ На Башенной площади Таллинна возводится снежный городок

Старейшина Кесклинна Монику Хауканымм признает, что ледяные скульптуры для горожан и гостей столицы стали невероятно популярными, а зимней радости добавит и строящийся на Башенной площади снежный городок.

«Скульптуры, которые здесь появятся, были выбраны неслучайно, - сказала старейшина ранее. – Февраль – месяц рождения Эстонской Республики, а 16 февраля мы отмечаем Масленицу – эти два события стали источниками вдохновения. В снежном городке появятся такие значимые для Таллинна и Эстонии достопримечательности, как замок Маарьямяги и башня Толстая Маргарита. Кроме того, на месте появится символ народного календаря – масленичная булочка, а также символизирующие стремление Таллинна стать музыкальным городом UNESCO скрипка и каннель. Автор объектов – архитектор Андреас Хинойоса».

Моника Хауканымм добавила, что поскольку на погоду повлиять невозможно, при создании снежного городка нужно действовать быстро и гибко.

«Поскольку снег и лед не считаются с нашими желаниями и не подчиняются постановлениям и букве закона, мы должны реализовывать задуманное очень быстро и в постоянно меняющийся условиях, - отметила старейшина района Кесклинн. – Но сложные условия не должны стать оправданием тому, что что-то осталось несделанным. Однако и вправду, в условиях текущего планирования возникает ситуация, когда детали часто уточняются уже в ходе работ и мы не можем в любой момент дать основательные и окончательные ответы. Так что целостная картина может уже завтра отличаться от сегодняшней».

Она пояснила, что хотя по состоянию на вчерашний день с улиц центра было вывезено более 430 грузовиков снега, он не будет использоваться при строительстве снежного городка.

«Для строительства снежного городка будет доставлено 100 кубометров или шесть грузовиков снега, собранного в парках, чтобы он был, по возможности, чистым, - пояснила Моника Хауканымм ранее. – Если погода позволит и не будет слишком холодно, надеемся успеть к Масленице, чтобы все – как дети, так и взрослые – смогли покататься с горки и насладиться снежной архитектурой».