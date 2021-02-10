Галерея ⟩ В Таллинне построят снежный городок

«Подготовка к строительству снежного городка шла уже несколько дней. Сегодня началось строительство масштабных снежных скульптур, автором которых является Андреас Хинойоса. Снежный городок строят пять команд под руководством скульптора Эло Лийв. В снежном городке можно будет найти скрипку, башни Старого города и другие интересные скульптуры. Большинство из них идеально подходят для катания с горки и уже на Масленицу все желающие смогут их опробовать», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Скульптуры снежного городка символизируют различные праздничные даты в феврале: День независимости Эстонии, Масленицу, а также то, что Таллинн хочет стать музыкальным городом UNESCO. Некоторые скульптуры достигают трех метров в высоту и восемь метров в ширину.

Для строительства снежного городка на Башенную площадь было доставлено около 60 кубометров чистого снега. Чтобы придать скульптурам необходимую прочность будет использовано несколько десятков тонн воды, которую на место доставят спасатели-добровольцы Тыдва.

Снежный городок будет открыт к вечеру вторника.

Старейшина Кесклинна Монику Хауканымм признает, что ледяные скульптуры для горожан и гостей столицы стали невероятно популярными, а зимней радости добавит и строящийся на Башенной площади снежный городок.

«Скульптуры, которые здесь появятся, были выбраны неслучайно, - сказала старейшина ранее. – Февраль – месяц рождения Эстонской Республики, а 16 февраля мы отмечаем Масленицу – эти два события стали источниками вдохновения. В снежном городке появятся такие значимые для Таллинна и Эстонии достопримечательности, как замок Маарьямяги и башня Толстая Маргарита. Кроме того, на месте появится символ народного календаря – масленичная булочка, а также символизирующие стремление Таллинна стать музыкальным городом UNESCO скрипка и каннель. Автор объектов – архитектор Андреас Хинойоса».

Моника Хауканымм добавила, что поскольку на погоду повлиять невозможно, при создании снежного городка нужно действовать быстро и гибко.

«Поскольку снег и лед не считаются с нашими желаниями и не подчиняются постановлениям и букве закона, мы должны реализовывать задуманное очень быстро и в постоянно меняющийся условиях, - отметила старейшина района Кесклинн. – Но сложные условия не должны стать оправданием тому, что что-то осталось несделанным. Однако и вправду, в условиях текущего планирования возникает ситуация, когда детали часто уточняются уже в ходе работ и мы не можем в любой момент дать основательные и окончательные ответы. Так что целостная картина может уже завтра отличаться от сегодняшней».

Она пояснила, что хотя по состоянию на вчерашний день с улиц центра было вывезено более 430 грузовиков снега, он не будет использоваться при строительстве снежного городка.

«Для строительства снежного городка будет доставлено 100 кубометров или шесть грузовиков снега, собранного в парках, чтобы он был, по возможности, чистым, - пояснила Моника Хауканымм ранее. – Если погода позволит и не будет слишком холодно, надеемся успеть к Масленице, чтобы все – как дети, так и взрослые – смогли покататься с горки и насладиться снежной архитектурой».