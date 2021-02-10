Ср, 10.02.2021
Сомнительно было поздравлять Россию с успехом вакцины «Спутник V». Эва-Мария Лийметс
Эва-Мария Лийметс
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СМИ: Юлия Навальная улетела из России

Юлия Навальная. ФОТО: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP

Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.

Сам Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше».

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