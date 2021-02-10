СМИ: Юлия Навальная улетела из России
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Супруга российского оппозиционера Алексея Навального Юлия покинула Россию, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
По данным собеседника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта «Домодедово» во Франкфурт-на-Майне.
Сам Навальный был арестован 18 января после возвращения из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию. 2 февраля суд заменил ему условное наказание на 3,5 года колонии общего режима по делу «Ив Роше».