У местных властей мало инструментов, чтобы помочь нарвским предпринимателям

В руках властей, но не городских

“Что важно предпринимателям? Чтобы люди утром рано пришли на работу, был порядок с инфраструктурой в городе, и они по дороге не сломали ноги, - сказала, открывая встречу в зале бизнес-инкубатора Objekt мэр Нарвы Катри Райк. - Чтобы дети пошли в школы и садики и получили бы хорошее образование. И чтобы была хорошая медицинская помощь”.

Однако, добавила она, город может также выступать посредником, донося до правительства проблемы местных предпринимателей.

“На что надо обратить внимание? Пожалуйста, подскажите”, - попросила собравшихся Катри Райк.

По ее словам, именно сейчас у местного бизнеса есть возможность получить деньги из различных фондов, прежде всего из тех широко обсуждаемых 340 миллионов на “справедливый переход”. Этот фонд также сможет давать кредиты, что могло бы помочь открытию, например, гостиницы более высокого уровня, добавила мэр Нарвы.

Директор нарвского Департамента развития и экономики Юрий Сайя согласен, что у города очень мало инструментов для развития бизнеса, и предпринимателям стоит активнее обращаться в государственные фонды.

Руководитель отеля Inger Владимир Изотов считает, что управа должна бороться за то, чтобы государственные фонды KredEx и EAS были бы представлены в Ида-Вирумаа и непосредственно в Нарве. Сейчас, чтобы лично проконсультироваться с их специалистами, нужно ехать в Таллинн.

Планы на будущее

Директор завода Fortaco Estonia Лариса Шабунова подняла проблему нехватки специалистов:

“Мы знаем, что безработица сейчас активно растет и по Эстонии вообще, и в Ида-Вирумаа. Но те предприятия, которые сейчас готовы принимать людей, сталкиваются с острой проблемой достаточно трудного поиска и найма людей. Получается такой дисбаланс - безработных очень много, но людей на работу не принять, если есть открытые вакансии”.

По словам мэра города, данные Кассы по безработице показывают, что у большинства безработных нет знания эстонского языка и навыков работы с компьютером. Работает центр профобразования, Нарвский колледж ТУ, учебный центр Академии МВД, и город старается наладить общение между ними, чтобы у горожан была возможность получать нужные профессии. Но только обучения местных жителей недостаточно, чтобы остановить вымирание города - нужно разными способами привести в Нарве молодежь из других мест.

“Но если бы здесь был какой-то хороший рецепт, который бы сразу помог, его бы уже давно использовали”, - сказала Катри Райк.

По ее словам, городским властям нужно четко определиться, в каком направлении будет развиваться город (с учетом, в том числе, сворачивания сланцевой энергетики).

Сергей Петров, совладелец компании по продаже оборудования для настольного тенниса Table Tennis Products интересовался когда, наконец, в Нарве появится современное жилье?

Вице-мэр Сергей Горлач ответил, что есть земельные участки и планы построить дома у нескольких предпринимателей. С другой стороны, Яанус Микк, управляющий недвижимостью Кренгольма, рассказал, что, наоборот, не может найти покупателей на реновированные квартиры.

Комментарии предпринимателей

Руководитель Rapid Security Валло Пылдма считает, что кроме помощи предпринимателям, нужно контролировать, чтобы от них исправно поступали налоги:

“Это очень большая проблема. Мы говорим, что в Эстонии средняя зарплата полторы тысячи, а здесь - 800. А сколько платят по-черному? Я думаю, что очень много. И если предприниматели просят помощь у государства, нужно смотреть, сколько налогов они заплатили. Нужно быть честными, тогда все выиграют”.

Алексей Румянцев, управляющий зданием Kangelaste Apartments, считает, что многие из заданных предпринимателями вопросов, на самом деле, не могут быть решены местными властями.