Завещание второй ступени – новость для многих

54% респондентов указали, что их знания о пенсионной реформе поверхностны, а 29% довольно хорошо осведомлены об изменениях. При этом 5% считали, что имеют всестороннее представление о пенсионной реформе, а 12% респондентов признали свою неосведомленность. Лучше других информированы те, кто делает пенсионные накопления разными способами, является сам себе работодателем или принадлежит к возрастной группе от 35 до 49 лет.

В ходе опроса также исследовалась и осведомленность по конкретным вопросам. В отношении налоговых обязательств преобладает довольно большая ясность: 81% респондентов знали, что подоходный налог будет вычтен из выплаты по II ступени, и только 14% считали, что его не следует платить. Люди хорошо осведомлены о том, что, покинув II ступень, они не смогут снова присоединиться к ней в любой момент – 67% респондентов знали об этом, и только 9% ошибались на этот счет. Однако четверть участников опроса не смогли дать какой-либо ответ.

«Ограничение на повторное подключение, действующее в течение 10 лет, также означает и то, что, помимо собственных взносов во II ступень, люди на 10 лет отказываются и от взноса со стороны государства в размере 4%, который до этого вносился за работника на его личный пенсионный счет за счет социального налога. Если забрать деньги из II ступени или приостановить взносы, государство в дальнейшем будет направлять эту сумму на выплату пенсий нынешним пенсионерам», – пояснила еще один нюанс пенсионной реформы руководитель Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic SE Трийн Мессимас.

В ряде вопросов респонденты могли бы разбираться и лучше: 57% знали о возможности наследования II ступени, но 33% участников опроса не смогли ответить на этот вопрос. Немногим более половины, а именно 53% респондентов знали, что с этого года можно самостоятельно инвестировать накопленные пенсионные активы через инвестиционный пенсионный счет, не покидая II ступени и, таким образом, не теряя при этом преимуществ II ступени. Учитывая, что 27% затруднились ответить, а 20% не сочли ответ возможным, информированность еще есть куда повышать.

«Самостоятельное инвестирование становится всё более популярным занятием, но, безусловно, оно требует от пенсионера финансовой грамотности, превышающей средний уровень, и времени для более тщательного изучения этой сферы. Хотя специальный инвестиционный счет для пенсии и можно будет открыть уже в апреле, деньги на счет будут поступать только с сентября. Так что пора ознакомиться с этой темой», – добавила Мессимас.