Ср, 10.02.2021
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Калле Лаанет
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  • В Латвии пьяный дальнобойщик на круге поехал не в ту сторону и вызвал серьезное ДТП
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В Латвии пьяный дальнобойщик на круге поехал не в ту сторону и вызвал серьезное ДТП

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

Жирную точку на карьере дальнобойщика поставил водитель с Украины, который в Латвии выехал на круг у Тинужи с другой стороны и попал в аварию. Машина пострадала, топливные баки лопнули, а стальные трубы груза чуть не проткнули кабину.

Приехавшие на место происшествия спасатели лопатами и руками рыли землю под фурой, чтобы добраться до пробитых баков и собрать вытекшее дизельное топливо. В это время работники полиции регулировали движение и фиксировали обстоятельства ДТП.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Опрошенный передачей Degpunktā водитель высказался довольно осторожно, указав, что не спал и не садился за руль пьяным. Однако это оказалось ложью, так как алкометр показал положительный результат, а в ходе повторной проверки - уже более двух промилле.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

Этот факт помог понять, почему водитель совершил абсолютно нелогичный и чрезвычайно опасный маневр, в результате которого лишь по счастливой случайности не было более тяжелых последствий.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

По словам представителей Пожарно-спасательной службы, сначала не было понятно, сколько топлива вылилось, а водитель не смог сказать, сколько его было в баке. Позднее выяснилось, что в машине было около 500 литров дизеля, но большую часть утечки спасателям удалось остановить.

ФОТО: Скриншот сюжета Degpunktā

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