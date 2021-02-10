Ср, 10.02.2021
Идти на митинги нужно россиянам и организовывать их нужно в России. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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«Калька с перебежчиков в блокадном Ленинграде»: МИД и Госдума об акции сторонников Навального с фонариками

Госдума. ФОТО: Sergei Fadeichev/Sergei Fadeichev/TASS

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой приравнял к предателям потенциальных участников акции с фонариками 14 февраля, анонсированной соратниками Алексея Навального, передает NEWSru.

«На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации», - заявил депутат в своем выступлении, на которое обратила внимание «Фонтанка».

По его мнению, в России пытаются реализовать один из сценариев невоенного свержения власти, которые давно описаны. Расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и отравление Алексея Навального тоже напомнили Толстому события 75-летней давности.

«История повторяется. Только вместо пломбированного немцами вагона - самолёт без досмотра и псевдорасследования про биллинг гульфика», - сказал вице-спикер. Комментируя суд над Навальным по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко, Толстой назвал отказ политика извиниться «кощунством и атакой на нашу историю».

«Это не случайность. Это не тактика, а стратегия. Стратегия Запада в отношении нашей страны. Она всерьез и надолго. Те, кто ее продвигают, - это предатели Родины, интернет-власовцы», - заявил депутат. Призывы сторонников Навального к санкциям против России и их встречи с представителями иностранных государств Толстой назвал изменой Родине в идущей гибридной войне против России.

«Не стоит лебезить перед диванно-фейсбучным меньшинством. Хватит защищаться! Надо идти вперед! Мы уже дважды подпускали захватчиков поближе к себе. Один раз гнали до Парижа, второй до Берлина. Сила в правде. Победа будет за нами», - заключил вице-спикер.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с изданием «Подъём» не исключил, что по итогам акции 14 февраля будут приняты некие административные или законодательные решения.

«Если смоделировать ситуацию, что будет такое количество фонариков, это, конечно, будет дискомфортно по отношению к жителям в этом же дворе и доме. <...> Люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков», - заявил он.

По мнению депутата, ситуация «требует ревизирования и, возможно, внесения каких-либо инициатив в этом вопросе: либо по административной, либо по законодательной линии». Призывы к акции и конкретные случаи будут изучаться правоохранительными органами, добавил он. «Раскачать лодку, дестабилизировать ситуацию мы никогда не позволим», - заключил Швыткин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанция «Эхо Москвы» заявила, что об акции с фонариками было объявлено после встречи соратников Навального Леонида Волкова и Владимира Ашуркова с представителями США и Великобритании.

«После этого они изменили свой подход к проведению акций. Они же 4 февраля говорили, что зимой не будут больше акций проводить, и следующие акции будут только весной и летом. Но потом что-то пошло не так, и они сказали, что все продолжится в феврале. Что случилось между 4 и 9 февраля? Что-то же должно было произойти», - заявила Захарова. По ее мнению, действия Волкова и Ашуркова укладываются в понятие «агентов влияния».

«Мы не только видим, мы просто знаем - это очевидная классическая по методичкам идет работа. Может, для кого-то это смешно. Здесь каждый волен и имеет право по-разному это оценивать. Я ничего смешного не вижу», - сказала Захарова.

Она добавила, что США, «НАТОвские и брюссельские структуры» начинают подготовку революций в других странах с «раскручивания популярной символики». «Там бывают цветочки, ленточки. Цвета очень популярные заранее раскручиваются, символика, хэштеги», - перечислила Захарова, призвав не недооценивать такие вещи.

«Вы, что, забыли, как в парламент Грузии входили с розами в руках? Со стороны очень смешно и до, и после было бы, если бы мы не знали, чем это закончится. Майдан оранжевый был, как апельсины. Очень было бы смешно - просто финал трагичный. Еще привести примеры? Арабская весна», - заявила представитель МИД.

9 февраля Леонид Волков призвал жителей больших городов России выйти вечером 14 февраля в свой двор, поднять вверх телефон с включенным фонариком и постоять так несколько минут. «Путин сделал страх своим главным и единственным оружием. Значит, нам надо взять на вооружение что-то, что сильнее страха», - написал политик. Он пояснил, что многие люди, сочувствующие протестующим, не могут выйти на протесты, так как боятся последствий - ареста, штрафов, проблем на работе и с учебой.

4 февраля Волков сообщил о прекращении митингов в поддержку Навального до весны. Он объяснил это тем, что, если акции проводить каждые выходные, то их численность будет снижаться, «все скажут, что люди выдохлись, как в Хабаровске», а «волну протеста надо заканчивать на высокой точке». Позже он объяснил, что неудачно выразился и имел в виду именно изменение формата акций, а не их прекращение.

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