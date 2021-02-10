«Калька с перебежчиков в блокадном Ленинграде»: МИД и Госдума об акции сторонников Навального с фонариками

«На самом деле это не милая акция про любовь. Это не просто попытка мобилизации молодежи. Это такая цветная технология Шарпа. И вообще, это калька с действий перебежчиков-коллаборационистов во время блокады Ленинграда, когда они фонариками подсвечивали цели немецкой авиации», - заявил депутат в своем выступлении, на которое обратила внимание «Фонтанка».

По его мнению, в России пытаются реализовать один из сценариев невоенного свержения власти, которые давно описаны. Расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и отравление Алексея Навального тоже напомнили Толстому события 75-летней давности.

«История повторяется. Только вместо пломбированного немцами вагона - самолёт без досмотра и псевдорасследования про биллинг гульфика», - сказал вице-спикер. Комментируя суд над Навальным по делу о клевете в адрес ветерана Игната Артеменко, Толстой назвал отказ политика извиниться «кощунством и атакой на нашу историю».

«Это не случайность. Это не тактика, а стратегия. Стратегия Запада в отношении нашей страны. Она всерьез и надолго. Те, кто ее продвигают, - это предатели Родины, интернет-власовцы», - заявил депутат. Призывы сторонников Навального к санкциям против России и их встречи с представителями иностранных государств Толстой назвал изменой Родине в идущей гибридной войне против России.

«Не стоит лебезить перед диванно-фейсбучным меньшинством. Хватит защищаться! Надо идти вперед! Мы уже дважды подпускали захватчиков поближе к себе. Один раз гнали до Парижа, второй до Берлина. Сила в правде. Победа будет за нами», - заключил вице-спикер.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с изданием «Подъём» не исключил, что по итогам акции 14 февраля будут приняты некие административные или законодательные решения.

«Если смоделировать ситуацию, что будет такое количество фонариков, это, конечно, будет дискомфортно по отношению к жителям в этом же дворе и доме. <...> Люди приходят с работы уставшие, им нужно отдохнуть, а не смотреть на свет в своих окнах со стороны фонариков», - заявил он.

По мнению депутата, ситуация «требует ревизирования и, возможно, внесения каких-либо инициатив в этом вопросе: либо по административной, либо по законодательной линии». Призывы к акции и конкретные случаи будут изучаться правоохранительными органами, добавил он. «Раскачать лодку, дестабилизировать ситуацию мы никогда не позволим», - заключил Швыткин.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радиостанция «Эхо Москвы» заявила, что об акции с фонариками было объявлено после встречи соратников Навального Леонида Волкова и Владимира Ашуркова с представителями США и Великобритании.