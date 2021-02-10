Heineken cокращает 8 000 работников. А что ждет эстонских пивоваров?

Убыток Heineken в прошлом году составил 204 миллиона евро, а его оборот упал на 17 процентов до 23,7 миллиарда евро. Продажи производителя пива резко упали из-за закрытия баров и кафе во многих странах, известила компания биржу.

Heineken - крупнейший производитель пива в Европе и второй по величине производитель пива в мире, чей портфель также включает всемирно известные пивные бренды Amstel, Tiger и Sol.

По словам исполнительного директора компании Дольфа ван дер Бринка, прошлый год был для компании проблемным, и даже сейчас пандемия COVID-19 и правительственные меры по-прежнему оказывают негативное влияние на деятельность предприятия. В конце января в Европе было открыто менее 30% магазинов концерна. Бары во многих частях мира закрыты, а некоторые страны, такие как Южная Африка, ввели временный, но полный запрет на продажу алкоголя.

Heineken объявил о реструктуризации еще в октябре, но в то время не уточнялось, сколько рабочих будет сокращено. Сегодня было объявлено, что общая программа реструктуризации пивоваренного предприятия предусматривает увольнение 8000 сотрудников. Это означает, что почти десятая часть из 85 000 сотрудников группы потеряет работу. Сокращения также произойдут в штаб-квартире компании в Амстердаме. За счет реструктуризации Heineken надеется сэкономить в будущем два миллиарда евро.

Член правления пивоваренного завода Saku Яан Хярмс подтвердил, что в их компании нет опасений по поводу масштабных увольнений. Концерн Carlsberg, в который также входит Saku, опубликовал финансовые результаты в прошлую пятницу. Хотя оборот концерна снизился на 8,4 процента до 7,87 миллиарда евро, он получила прибыль более 800 миллионов евро.

«Хотя пандемия, очевидно, повлияла на доход группы, финансовое положение концерна стабильно, рентабельность операционной прибыли улучшилась, то есть Carlsberg адаптировался к реальности, обусловленной пандемией», - сказал Хярмс.

По его словам, если проанализировать продажи Saku и эстонский рынок, то, конечно, не новость, что сектор HoReCa также находится в упадке. В прошлом году продажи в этом секторе упали на 45 процентов из-за ограничений. «Некоторые из наших долгосрочных клиентов закрылись, и многие сегодня ждут восстановления бизнес-деятельности», - сказал Хярмс.

Пивоварни A. le Coq и Saku недавно объявили, что их продажи в эстонских магазинах в прошлом году выросли более чем на десятую часть.

Глава завода A. Le Coq Тармо Нооп подтвердил, что их обещание cвоим сотрудникам в этом году заключалось в том, что ни один работник не будет сокращен, несмотря на сокращение объемов в секторе HoReCa.