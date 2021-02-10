С 1 марта некоторыми госуслугами будет нельзя воспользоваться по банковской ссылке

Частный сектор предлагает для идентификации личности услугу Smart-ID. Для использования услуги требуется смарт-устройство. Подробную информацию об использовании Smart-ID можно найти на странице услуги.

Почему RIA отказывается от поддержки банковской ссылки?

Осенью 2018 года вступил в силу последний нормативный акт eIDAS (Директива об электронной идентификации и электронных сделках), который обязывает обеспечить жителям Европейского союза трансграничный доступ к э-услугам публичного сектора с равнозначными или более сильными решениями eID, чем те, которые требуются от собственных граждан и жителей. В связи с этим поставщику э-услуги публичного сектора важно знать, с каким уровнем гарантии используется средство электронной идентификации (eID) при входе в услугу.

Средства eID (ID-карта и Mobiil-ID), выдаваемые Эстонской Республикой, в 2018 году получили "высокий" уровень гарантии, и в 2019 году Smart-ID получил также «высокую» внутригосударственную оценку.

По банковской ссылке можно использовать также иные средства, которые в большинстве случаев являются решениями самого банка (PIN-калькулятор, пароль, приложение и другие). Однако у этих решений отсутствует оценка уровня гарантии, и если в э-услугах общественного сектора такие решения акцептируются, то это возлагает на собственника э-услуги обязанность акцептировать также eID-средства других стран ЕС, которые получили как минимум «значительную» оценку.

Государственные учреждения и местные самоуправления, использующие государственную услугу аутентификации

К государственной услуге аутентификации присоединилось 49 учреждений с 215 инфосистемами, в том числе государственный портал eesti.ee, образовательный портал edu.ee, э‑услуги Департамента транспорта, Таллиннская городская управа, RIHA, ePRIA, регистр строений, регистр народонаселения, регистр дорог, э-касса по безработице, Министерство по делам сельской жизни, KredEx, Государственная канцелярия, Тартуский университет, Государственный суд, Министерство иностранных дел, Департамент Статистики, портал eToetus, самообслуживание Департамента социального страхования, государственный портал пациента digilugu.ee, EIS, ETIS, спортивный регистр Эстонии, аукционная среда Oksjonikeskus и др.

В государственной услуге аутентификации в январе 2021 года было сделано в 210 службах 45 учреждений всеми средствами аутентификации в общей сложности прибл. 2,4 млн запросов. По банковской ссылке был выполнен вход 17 680 раз.