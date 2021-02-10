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Вашингтон усомнился в выводах экспертов ВОЗ о том, что происхождение коронавируса не связано с лабораторией в Ухане, а Германия и Британия готовы в марте начать поэтапный выход из локдаунов. Тем временем самая старая жительница Европы полностью выздоровела после Covid-19 накануне своего 117-го дня рождения.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в мире коронавирусом заболели почти 107 млн человек, умерли - более 2,3 млн.

Европа: свет в конце тоннеля?

Германия планирует продлить локдаун до 14 марта. Этот вопрос в среду обсуждают канцлер Ангела Меркель и главы 16 федеральных земель. Ежедневная статистика заболеваемости постепенно снижается по всей стране, и региональные власти просят Берлин определить сроки для начала поэтапного снятия ограничений. Но научные советники предупреждают, что ситуация очень хрупкая, и стабильного улучшения пока нет.

Getty Images Зимний локдаун в Германии стал более жестким и затяжным, чем прошлогодний весенний. Лишь сейчас статистика заражаемости пошла немного вниз, но власти ждут стабильных показателей.

Одно из послаблений, которое в среду обсудит правительство, - открытие парикмахерских с 1 марта при соблюдении очень строгих мер безопасности. Ангела Меркель также дала понять, что возобновление работы школ и детских садов - это приоритет, и каждая земля может сама выработать систему возвращения детей за парты как только статистика заражаемости покажет стабильное снижение.

Британская Ассоциация пива и пабов (BBPA) просит правительство назвать дату, когда питейные заведения смогут открыться, в противном случае многие из них будут вынуждены закрыться навсегда. Продажи пива в 2020 году упали на 56%, что равно убыткам в 7,8 млрд фунтов стерлингов (почти 11 млрд долларов).

"Наш сектор не сможет дольше продержаться в таких условиях. Мы призываем правительство прояснить для нас ситуацию и ответить, когда мы сможем полностью открыться", - заявил глава BBPA Филип Уайтхед.

Getty Images Британские пабы заявляют, что находятся на грани краха.

На территории Великобритании продолжает действовать жесткий локдаун. Накануне правительство опубликовало список из 33 стран, по возвращении из которых карантин надо будет проходить в специальных гостиницах, а не дома, как это было раньше. Отказ проследовать в отель или попытка нарушить условия изоляции повлекут за собой штрафы в размере 10 тыс. фунтов и тюремные сроки до 10 лет.

Британские власти объясняют, что пойти на такие крайние меры их вынудила ситуация с распространением новых штаммов коронавируса и нежеланием большой части населения выполнять распоряжения правительства.

При этом премьер-министр страны Борис Джонсон 22 февраля обещает объявить о послаблениях, которые планируется начать вводить в связи с тем, что кампания по вакцинации набирает обороты. Прививки против коронавируса сделали уже 12,6 млн британцев (при населении страны примерно 66 млн человек). Большинство из привитых - пожилые британцы и тех, кто принадлежит к наиболее уязвимым группам населения.

В среду на сайте британской Национальной системы здравоохранения появился рекламный ролик, в котором певец Элтон Джон (которому 73 года) и 87-летний актер Майкл Кейн призвали жителей страны делать прививки.

В среду канцелярия королевского двора сообщила, что первые дозы вакцины получили принц Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуолльская. 94-летняя королева Елизавета II и 99-летний принц Филип привились еще в январе. Принц Чарльз - первый в очереди на британский престол. Ему 72 года, весной прошлого года он переболел Covid-19 в легкой форме, госпитализация ему не понадобилась.

Переболела самая пожилая жительница Европы

Covid-19 перенесла самая пожилая жительница Европы по имени Люсиль Рэндон из Тулона во Франции. О своей болезни она узнала в середине января, сдав положительный тест. В четверг она отметит свое 117-летие. В 1944 году женщина приняла монашеский постриг, и ее стали звать сестрой Андре.

AFP Сестра Андре говорит, что не боялась заболеть Covid-19.

Она болела бессимптомно, поначалу даже не догадываясь о том, что заразилась коронавирусом. На время болезни ее изолировали от других жителей дома престарелых, в котором она находится. Медицинская помощь ей не понадобилась, и сейчас она считается полностью выздоровевшей.

Сестра Андре слепа и вынуждена передвигаться в кресле-коляске. "Ей очень, очень повезло", - рассказал местным СМИ представитель дома престарелых Дэвид Тавелла.

Когда французские журналисты спросили сестру Андре, не боялась ли она заболеть коронавирусом, та ответила: "Нет, мне не было страшно, потому что я не боюсь смерти. Я рада, что все еще с вами, но я не против отправиться в другое место - к своему старшему брату и к моим бабушке с дедушкой".

Сестра Андре родилась 11 февраля 1904 года. Она является не только самым пожилым жителем Европы, но и вторым по длительности жизни человеком в мире.

США сомневаются в выводах экспертов ВОЗ в Ухане

Эксперты ВОЗ, находящиеся в Ухане для выяснения причин пандемии Covid-19, жестко ответили Вашингтону, который в очередной раз выразил сомнения в версии китайских властей.

Заявление США прозвучало после того, как эксперты ВОЗ представили первые выводы своего расследования. В частности, они практически полностью исключили вероятность того, что вирус SARS-CoV-2 мог быть выращен в одной из китайских лабораторий. Вашингтон сомневается в прозрачности действий китайской стороны и в надежности информации, предоставляемой международным экспертам.

Getty Images Накануне эксперты ВОЗ совместно с представителями минздрава Китая провели пресс-конференцию, посвященную первым выводам работы комиссии.

Один из членов группы ВОЗ, специалист в области экологии болезней Питер Дасзак, в ответ на это написал в своем "Твиттере", что не стоит слишком доверять сведениям американской разведки, которая при Трампе стала терять связь с действительностью и откровенно ошибаться во многих аспектах. Он заверил, что группа работала максимально скрупулёзно.

Китай не сразу согласился пустить к себе экспертов ВОЗ, а потом долго обговаривал условия их работы. По мнению США, это указывает на неготовность Пекина к открытому сотрудничеству.