Автомобиль врезался в грузовой поезд
Сегодня около пяти часов вечера в деревне Ряйтсвере легковой автомобиль врезался на железнодорожном переезде в грузовой поезд, пишет Virumaa Teataja.
Сегодня около пяти часов вечера в деревне Ряйтсвере легковой автомобиль врезался на железнодорожном переезде в грузовой поезд, пишет Virumaa Teataja.
По словам дежурного пресс-секретаря полиции Рагне Кейска, автомобилиста увезли в больницу для проверки здоровья и оказания первой помощи. "Его повреждения, к счастью неопасны", - добавил он. Мужчина был трезв, в машине находился один. Точные обстоятельства аварии выясняются.
Свидетель рассказал, что машина лишь задела поезд.