Ср, 10.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
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Автомобиль врезался в грузовой поезд

Полицейская машина. ФОТО: Marko Saarm

Сегодня около пяти часов вечера в деревне Ряйтсвере легковой автомобиль врезался на железнодорожном переезде в грузовой поезд, пишет Virumaa Teataja.

По словам дежурного пресс-секретаря полиции Рагне Кейска, автомобилиста увезли в больницу для проверки здоровья и оказания первой помощи. "Его повреждения, к счастью неопасны", - добавил он. Мужчина был трезв, в машине находился один. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Свидетель рассказал, что машина лишь задела поезд.

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