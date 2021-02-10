Автомобиль врезался в грузовой поезд

По словам дежурного пресс-секретаря полиции Рагне Кейска, автомобилиста увезли в больницу для проверки здоровья и оказания первой помощи. "Его повреждения, к счастью неопасны", - добавил он. Мужчина был трезв, в машине находился один. Точные обстоятельства аварии выясняются.