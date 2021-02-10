ВОЗ рекомендует вакцину AstraZeneca от COVID-19 всем лицам старше 18 лет

Согласно рекомендациям Стратегической консультативной группы экспертов (SAGE), опубликованным на сайте ВОЗ, вакцину следует вводить в две дозы "с интервалом в 8-12 недель между дозами", передает "Интерфакс".

Отмечается, что клинические испытания указывают на эффективность вакцины также и для групп лиц в возрасте 65 лет и старше. Несмотря на то, что в клинических испытаниях вакцины принимало участие относительно небольшое число людей данного возраста, иммунные реакции, вызванные вакцинацией пожилых людей, хорошо задокументированы и схожи с иммунными реакциями у лиц других возрастных групп.

"Принимая во внимание совокупность имеющихся сведений, ВОЗ рекомендует вакцину для использования людям и в возрасте 65 лет и старше", - говорится в документе.

В ВОЗ отмечают, что в скором времени ожидается более точная оценка действия вакцины для лиц данной возрастной группы на основании проходящих в настоящее время клинических испытаний и исследований эффективности вакцины в разных странах.

В рекомендациях ВОЗ отмечается, что вакцинация препаратом AstraZeneca может проходить и в тех странах, где выявлены британский и южноафриканский варианты коронавируса.

"Нет причины не рекомендовать ее использование", - говорится в документе.

Как сообщает агентство Bloomberg, рекомендации могут побудить многие страны использовать вакцину более широко, ведь ранее некоторые страны ЕС рекомендовали пожилым людям не использовать эту вакцину, ссылаясь на неполные данные по итогам клинических испытаний.

Ранее на этой неделе стало известно, что ЮАР временно прекращает использование вакцины AstraZeneca после того, как появились данные о том, что она обеспечивает минимальную защиту от южноафриканского варианта COVID-19.

Министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе на пресс-конференции 7 февраля заявил, что правительство будет ждать дальнейших советов ученых о том, как лучше поступить с вакциной AstraZeneca в свете полученных результатов.

В конце января власти ЕС приняли решение выпустить на рынок союза вакцину разработки компании AstraZeneca против COVID-19 после ее одобрения Европейским агентством лекарственных средств.

AstraZeneca стала третьей вакциной, получившей одобрение в ЕС. До этого европейский регулятор сертифицировал препараты производства компаний Pfizer Inc. -BioNTech и Moderna Inc.