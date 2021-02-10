Большой обзор ⟩ Советники министров зарабатывают до 4000 евро

Если, например, зарплата премьер-министра и министров устанавливается в соответствии с Законом о заработной плате высших государственных служащих, то у советников министров нет фиксированной заработной платы.

По данным нынешнего состава правительства Партии реформ и Центристской партии, в качестве советника министра можно получать постоянную зарплату в 2200-3000 евро. Зарплата в бюро премьер-министра составляет от 2400 до 4000 евро в месяц.

Как показывают данные, министры предпочитают видеть в советниках не только хороших специалистов, но и однопартийцев. Премьер-министр Кая Каллас наняла в свое бюро двух членов Партии реформ, более половины (15) из 26 советников, нанятых другими министрами, являются членами их партий. Большинство советников имеют высшее образование.

За исключением министра иностранных дел Евы-Марии Лийметс и министра внутренних дел Кристиана Яани, которые были назначены Центристской партией, но не присоединились к ней, почти все министры также наняли некоторых из своих коллег по партии в качестве советников.

Исключение составляют министр образования и науки Лийна Керсна (Партия реформ), которую консультируют два специалиста в области образования – Анн Леппиман и обладательница докторской степени Лийна Лепп, а также министр министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ), советником которой назначена Анника Лай. «У министра социальной защиты есть возможность нанять еще одного советника, но решения пока нет», – пояснила представитель Министерства социальных дел Сильвия Пеэтс.

Есть также министры, советники которых работают неполный рабочий день. Например, Марек Метслайд, советник министра окружающей среды Тыниса Мёльдера (Центристская партия), работающий на четверть ставки, был нанят для консультирования по плану развития лесного хозяйства и управлению государственным лесом.

Советники из партий

Два советника министра культуры Аннели Оти (Центристская партия) являются членами Центристской партии: бывший советник центристской фракции Рийгикогу Мати Киви и бывший руководитель Центристского молодежного Тартуского клуба Марта-Магдалеэн Кунингас. Министр государственного управления Яак Ааб (Центристская партия) также выбрал в качестве советников своих коллег по партии: бывшего заместителя старейшины Нымме Ристо Касе и руководителя Молодежного совета Центристской партии Кристи Рюйтель.

Несколько министров Партии реформ выделяются только одним советником, который является членом партии. Например, пока что единственным советником министра сельского хозяйства Урмаса Круузе является Эвелин Орас из его партии; Единственным советником министра предпринимательства и информационных технологий Андреса Суття (Партия реформ) является его партнер по партии Ристо Кальюранд. Министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) консультирует Терье Рохи из этой же партии.

Двое из трех советников министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса (Центристская партия) состоят в Центристской партии: Мооника Парксепп и бывший мэр Нарвы Тармо Таммисте.

Двое из трех советников министра здравоохранения и труда Танеля Кийка (Центристская партия) также являются членами Центристской партии: бывшая старейшина района Пирита Алина Адер (Тубли) и Кятлин Пяэро, ранее работавшая в бюро премьер-министра Юри Ратаса. Йоханнес Мерилай, глава бюро бывшего премьер-министра Юри Ратаса, вступил в должность советника министра иностранных дел Евы-Марии Лийметс.

Зарплата премьер-министра составляет 6661 евро, а президент, такую же зарплату получают спикер Рийгикогу и председатель госсуда. При этом зарплата других министров составляет 5662,5 евро, два заместителя спикера Рийгикогу, госконтролер, канцлер юстиции, а также руководители комиссии и фракции Рийгикогу получают такую же сумму.