Ср, 10.02.2021
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Калле Лаанет
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  • Полиция задержала в Тюри человека с похожим на оружие предметом
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Полиция задержала в Тюри человека с похожим на оружие предметом

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Во вторник вечером в городе Тюри полиции сообщили о человеке, угрожающем предметом, похожим на оружие. Прибывший к месту происшествия полицейский патруль задержал мужчину.

Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что вызов на улицу Вильянди в Тюри поступил во вторник около 21 часа. Позвонившие сообщили, что мужчина был нетрезв. 

Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили похожего по описанию человека, 41-летнего мужчину и задержали его по подозрению в нарушении общественного порядка.

Обстоятельства происшествия расследуются.

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