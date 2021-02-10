Полиция задержала в Тюри человека с похожим на оружие предметом
Во вторник вечером в городе Тюри полиции сообщили о человеке, угрожающем предметом, похожим на оружие. Прибывший к месту происшествия полицейский патруль задержал мужчину.
Во вторник вечером в городе Тюри полиции сообщили о человеке, угрожающем предметом, похожим на оружие. Прибывший к месту происшествия полицейский патруль задержал мужчину.
Об этом BNS сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны, отметив, что вызов на улицу Вильянди в Тюри поступил во вторник около 21 часа. Позвонившие сообщили, что мужчина был нетрезв.
Прибывшие к месту происшествия полицейские обнаружили похожего по описанию человека, 41-летнего мужчину и задержали его по подозрению в нарушении общественного порядка.
Обстоятельства происшествия расследуются.