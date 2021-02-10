Ср, 10.02.2021
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  • Нападение на главврача PERH не было связано с его работой в научном совете
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Нападение на главврача PERH не было связано с его работой в научном совете

Главное здание Северо-Эстонской региональной больницы (PERH). ФОТО: Madis Veltman

По словам Пыхьяского окружного прокурара Дианы Хелила, нападение на главврача Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Пеэпа Тальвинга не было связано с его работой в научном совете, пишет ERR.

Ведущая уголовное дело окружной прокурор Диана Хелила сказала "Актуальной камере", что Тоомас Эрм Уилсон признал себя виновным, выразил сожаление и согласен с согласительным производством.

«К сожалению, его четкие мотивы не были ясны из показаний, но я могу точно сказать, что это не связано с научным советом. В интересах досудебного производства я не буду разглашать его показания, но в то же время уверена, что для окружающих нет опасности и другие могут чувствовать себя в данный момент в безопасности», - сказала Хелила.

Сегодня утром второй подозреваемый в нападении на главврача Северо-Эстонской региональной больницы Пеэпа Тальвинга, 54-летний мужчина, сам сдался полиции.

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