Нападение на главврача PERH не было связано с его работой в научном совете

«К сожалению, его четкие мотивы не были ясны из показаний, но я могу точно сказать, что это не связано с научным советом. В интересах досудебного производства я не буду разглашать его показания, но в то же время уверена, что для окружающих нет опасности и другие могут чувствовать себя в данный момент в безопасности», - сказала Хелила.