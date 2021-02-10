Законопроект соцдемов о гражданстве для детей скорее всего провалится

Причиной является пункт закона, требующих отказа от второго гражданства, которое мог дать своему ребенку один из его родителей. Главным образом, речь идет о гражданах России, которая не лишает детей гражданства. То есть, чтобы воспользоваться послаблением и предоставленным правом, ребенку нужно дождаться совершеннолетия и пройти процесс отказа. Касается это и граждан стран ЕС.

В студии Rus.Postimees Осиновский сказал, что рассчитывает, прежде всего, на поддержку Партии реформ и Центристской партии.

Представитель Центристской партии Оудекки Лооне сказала Rus.Postimees, что пинятый год назад законопроект о гражданстве, который соцдемы поспешили назвать «законодательным браком», тем не менее, стал самым значительным шагом в решении проблемы безгражданства за последние более чем 20 лет: «Называя количество детей, которых эта законодательная инициатива затрагивает сегодня, социал-демократы никак не хотят принять во внимание, что закон нацелен также и на тех детей, которым предстоит родиться в будущем».

Она добавила: «Тут напрашивается вопрос – почему социал-демократы с таким рвением взялись заниматься темой серых паспортов лишь оказавшись в оппозиции и также незадолго до местных выборов?» По ее словам, долгие годы находясь в правительстве социал-демократы почему-то не обозначали в числе своих приоритетов сокращение числа неграждан: «Когда Катри Райк, занимавшая пост министра внутренних дел, озвучила мысль о том, что следовало бы предоставить эстонское гражданство всем серопаспортникам, ее однопартиец Свен Миксер поспешил оправдаться, что это исключительно ее личная позиция, но никак не официальная линия их партии».

Лооне попросила не забывать, что большинство эстонских парламентских партий, мягко говоря, не приветствуют никаких смягчений политики безгражданства: «И то, что законопроект, который так активно продолжают критиковать соцдемы, нам удалось принять в коалиции с EKRE и «Отечеством» - уже можно считать большим успехом».

Оудекки Лооне объяснила, что при формировании коалиции партии пытаются найти компромиссный вариант, который устраивал бы все стороны: «Не секрет, что Центристская партия выступает за то, чтобы все обладатели серых паспортов получили эстонское гражданство, а нынешний коалиционный партнер - Партия реформ - придерживается иной точки зрения. В этой ситуации единственно возможным вариантом остается сохранение текущего положения вещей. Однакор мы по-прежнему считаем, что серых паспортов быть не должно, эта позиция Центристской партии остается неизменной. Но сейчас, к сожалению, для реализации направленных на решение проблемы безгражданства законодательных инициатив мы не получили бы поддержки большинства в парламент».

Руководитель по связям с общественностью Партии реформ Каяр Казе ответил, что фракция пока не обсуждала законопроект социал-демократов, поскольку он поступил в производство только во вторник: «Поэтому мы пока не сформулировали своего мнения. Однако мы выскажем свою позицию, как только она появится».