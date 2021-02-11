Прививка от Covid-19: где нужен сертификат о вакцинации и нет карантина

Новость из Копенгагена для многих звучит обнадеживающе, пишет DW. Власти Дании в начале февраля сообщили о специальном приложении для смартфонов, которое жители страны могут использовать в качестве цифрового сертификата о вакцинации от коронавируса. Пока известны еще не все детали, но такой цифровой документ, очевидно, позволит вновь свободно перемещаться по миру, прежде всего бизнесменам. "Для нас чрезвычайно важно, чтобы датское общество вновь открылось, и предприятия получили возможность возобновить свою деятельность. Многие датские фирмы работают по всему миру", - заявил министр налогообложения Дании Мортен Бёсков. Глава датской Торговой палаты Брайан Миккелсен назвал эту меру светом в конце туннеля для многих фирм.

У соседней Швеции похожие планы. Власти страны также заявили о введении цифрового сертификата о вакцинации. "С таким цифровым документом можно будет быстро и просто показать наличие прививки", - сказал министр цифровых технологий Андерс Игеман.

Границы закрыты, поможет ли сертификат о вакцинации?

Между тем в настоящий момент по всей территории ЕС налицо тенденция к ужесточению ограничений из-за высокого числа заболевших ковидом. Это касается частной и общественной жизни, а также путешествий.

Дания, скажем, пускает в страну только по уважительной причине, например, воссоединение семьи или бизнес-встреча, при этом у въезжающих должен быть тест на коронавирус, который был сделан в течение последних 24 часов. В соседнюю Швецию из Дании - из-за мутации коронавируса и появления его нового британского варианта - никого не пускают. Поэтому польза от использования цифрового сертификата о вакцинации пока под вопросом.

В Эстонии вакцинированным не нужно сидеть в карантине

По-другому обстоят дела в Эстонии. Спустя пару недель после начала вакцинации во всем Евросоюзе Эстония установила специальные правила, которые предусматривают ослабление ограничений для тех, кто получил прививку. Тем, кто въезжает в страну из государств ЕС или третьих стран, и кто получил прививку от коронавируса, не нужно сдавать тест на коронавирус и находиться в карантине. Эти же правила распространяются на людей, которые в течение последних шести месяцев переболели ковидом. Прививка от коронавируса также облегчает въезд в Польшу и Румынию.