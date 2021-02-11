Анетт Контавейт вышла в третий круг Australian Open
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в четверг пробилась в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в четверг пробилась в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), пишет Rus.ERR.
Во втором круге занимающая 22-е место в мировом рейтинге эстонка не без труда одолела британку Хизер Уотсон (WTA 60) - 6:7, 6:4, 6:2.
В первом сете Контавейт проиграла на тай-брейке со счетом 5:7, во втором несколько раз была в роли догоняющей, но сумела собраться и восстановить равновесие.
Решающий третий сет проходил уже под диктовку эстонки, которая в итоге позволила сопернице взять в нем лишь два гейма.
Ранее в третий раунд турнира вышла и вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи.