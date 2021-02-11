Чт, 11.02.2021
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Анетт Контавейт вышла в третий круг Australian Open

Анетт Контавейт. ФОТО: JAIMI JOY/REUTERS

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт в четверг пробилась в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), пишет Rus.ERR.

Во втором круге занимающая 22-е место в мировом рейтинге эстонка не без труда одолела британку Хизер Уотсон (WTA 60) - 6:7, 6:4, 6:2.

В первом сете Контавейт проиграла на тай-брейке со счетом 5:7, во втором несколько раз была в роли догоняющей, но сумела собраться и восстановить равновесие.

Решающий третий сет проходил уже под диктовку эстонки, которая в итоге позволила сопернице взять в нем лишь два гейма. 

Ранее в третий раунд турнира вышла и вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи.

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