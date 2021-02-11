Анетт Контавейт вышла в третий круг Australian Open

Во втором круге занимающая 22-е место в мировом рейтинге эстонка не без труда одолела британку Хизер Уотсон (WTA 60) - 6:7, 6:4, 6:2.

В первом сете Контавейт проиграла на тай-брейке со счетом 5:7, во втором несколько раз была в роли догоняющей, но сумела собраться и восстановить равновесие.

Решающий третий сет проходил уже под диктовку эстонки, которая в итоге позволила сопернице взять в нем лишь два гейма.