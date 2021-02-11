Инструкторы по вождению хотели бы пройти вакцинацию наряду с учителями

По словам члена правления автошколы Autosõit Индрека Мадара, при работе инструктором по вождению неизбежны контакты с широким кругом учеников, к тому же сотрудники их компании часто ходят в школы, где дают уроки гимназистам: "На данный момент учителей начали вакцинировать. Мне лично кажется, что было бы весьма логичным сделать прививки и инструкторам, так как мы ходим в одни и те же помещения, встречаемся тех же самых людей и детей".

Министерство образования и науки определило сотрудников сферы образования, которым важно предоставить вакцину в приоритетном порядке, а окончательное решение о том, когда, например, будут вакцинированы инструкторы по вождению, которые относятся к числу работников сферы дополнительного обучения, примет Министерство социальных дел.

По словам вице-канцлера Министерства образования Роберта Липпина, сама сфера образования со всем сопровождающим персоналом уже насчитывает свыше 50 000 человек, а это означает, что придется выстраивать очереди, решая, на какой именно неделе, кто конкретно будет вакцинирован, а начинать вакцинацию планируют с учителей основных школ и гимназий.