Литва отказалась арестовать Леонида Волкова по требованию российских властей

«Использование международных инструментов для политического преследования - неверная тактика. Это вызывает серьезные сомнения относительно членства России в [Интерполе]», - сказала Билотайте.

Как пишет Delfi, глава МВД напомнила, что «использование крупнейшей в мире международной организации криминальной полиции - Интерпола в политических целях запрещено Третьей статьей Конституции этой организации».

Басманный районный суд Москвы объявил Леонида Волкова в межгосударственный розыск по делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные акции (часть 2 статьи 151.2 УК), которое возбудили в России после акций 23 января в поддержку Алексея Навального. По версии следствия, Волков публиковал на Youtube ролики с призывами выходить на улицы, адресованные в том числе несовершеннолетним.

В России Леониду Волкову грозит наказание в виде трех лет лишения свободы.

«Это придуманное несуществующее дело. Это пиар-кампания этого Следственного комитета. Мне абсолютно наплевать», - говорил сам Волков по поводу возбужденного уголовного дела. Он покинул Россию еще в 2019 году, сообщает «Дождь».

Ордер на арест Леонида Волкова был выдан на следующий день после того, как Россия объявила его и еще одного соратника Алексея Навального Владимира Ашуркова «предателями» за призывы к Евросоюзу ввести санкции в отношении людей из ближайшего окружения президента Владимира Путина. 8 февраля на видеоконференции с представителями государств-членов ЕС и других западных стран Леонид Волков призвал ввести «личные санкции» в отношении миллиардеров, чтобы вынудить Кремль изменить политический курс.

9 февраля Леонид Волков снова выступил с заявлением, которое могло разозлить Кремль. Он анонсировал акцию протеста 14 февраля, которая пройдет в новом формате. Акция называется «Любовь сильнее страха». Оппозиционер призвал россиян вечером 14 февраля, в День святого Валентина, выйти в свои дворы, включить фонарики в телефонах и постоять так несколько минут.

Реакция властей на обращение Волкова оказалась нервной. Акцию с использованием фонариков в Госдуме и МИД сравнили с изменой Родине, а участников такого мероприятия приравняли к предателям времен Второй мировой войны, которые «фонариками подсвечивали цели немецкой авиации».

Оппозиционный политик Алексей Навальный находится под стражей в СИЗО «Матросская тишина». Он был арестован сразу после возвращения в РФ из Германии, где оппозиционер проходил реабилитацию после отравления химоружием семейства «Новичок». Алексей Навальный уверен, что покушение на него организовали сотрудники ФСБ, действовавшие по указке Владимира Путина.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы принял решение заменить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» на два года восемь месяцев колонии. Незадолго до этого по всей России прошли митинги. По данным «ОВД-Инфо», на акциях в поддержку Алексея Навального 23 и 31 января, а также 2 февраля были задержаны более 11 000 человек. По всей стране в связи с ними заведено 50 уголовных дел.

Арест Навального и подавление протестов еще больше усилили напряженность в отношениях между Россией и западными странами. США и Евросоюз призвали Москву освободить Навального, но Кремль обвинил их во вмешательстве во внутренние дела РФ.