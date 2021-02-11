Чт, 11.02.2021
Это вызвало настолько значительный раскол в обществе, что у нас больше не было четкого желания продолжать эту тему. Майлис Репс
Майлис Репс
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Предприятие Maxima может построить в Пирита вместо магазина спортклуб
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Предприятие Maxima может построить в Пирита вместо магазина спортклуб

Магазин Maxima. ФОТО: Avo Meeksi/Valgamaalane

Предприятие Maxima еще не подало в Департамент городского планирования ходатайство о строительстве магазина по адресу Меривялья-теэ, 80 в Таллине с учетом предъявленных претензий, пишет Rus.ERR.

Противостояние местных жителей привело к существенному изменению детальной планировки, поэтому предприятие отказалось от первоначального плана и готово создать подземную парковку вместо наземной, но соответствующее ходатайство столичным властям пока не подало.

Представители торговой сети отказались от комментариев, сославшись на то, что рассмотрение детальной планировки еще продолжается.

По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, местные жители и городские власти больше всего обеспокоены повышением интенсивности дорожного движения на перекресте Мяхе-теэ и Меривялья: "По всей видимости, Мяхе-теэ с нагрузкой не справится. Не знаю, каким могло бы быть решение, этот вопрос должна решать Maxima. Это так дорого, что предприятию нужно задуматься о целесообразности проекта. Например, не исключено, что предприятие рассмотрит вариант строительства спортклуба, так как в Литве у Maxima есть специализирующаяся на спортклубах дочерняя фирма".

Лийнат в то же время отметил, что ходатайство об изменении планировки предприятие пока подавать не намерено.

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