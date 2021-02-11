Предприятие Maxima может построить в Пирита вместо магазина спортклуб

По словам старейшины Пирита Тыниса Лийната, местные жители и городские власти больше всего обеспокоены повышением интенсивности дорожного движения на перекресте Мяхе-теэ и Меривялья: "По всей видимости, Мяхе-теэ с нагрузкой не справится. Не знаю, каким могло бы быть решение, этот вопрос должна решать Maxima. Это так дорого, что предприятию нужно задуматься о целесообразности проекта. Например, не исключено, что предприятие рассмотрит вариант строительства спортклуба, так как в Литве у Maxima есть специализирующаяся на спортклубах дочерняя фирма".