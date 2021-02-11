Планирование поездок в условиях коронавируса: шесть рекомендаций

Руководитель отдела страхования путешествий Salva Эпп Ульфсак дал несколько советов, которые путешественникам в наши дни определенно стоит принять во внимание:

1. Проработайте официальную информацию. Безусловно, очень важно сначала ознакомиться с официальной информацией на сайте Министерства иностранных дел и на сайте соответствующего ведомства страны назначения. Кроме того, узнайте, что происходит в странах, через которые вы планируете добираться до места назначения. Какие существуют ограничения на поездки, требуется ли тест на коронавирус? Какие еще требования установлены в стране назначения? Какие документы необходимо заполнить для въезда в страну? Какие туристические достопримечательности из-за распространения вируса вообще могут быть закрыты? Ценную информацию можно найти на сайте Reisi Targalt или на странице веб-консула в Facebook.

2. Выберите жилье, не требующее предоплаты. Из-за вируса ситуация быстро меняется, и никогда не знаешь, закроет ли какая-то страна границы или вы сами откажетесь от поездки из-за опасности заражения. В таких случаях страховка помочь не может, поэтому стоит выбирать размещение, не требующее большой предоплаты. Если подходящее вам жилье все же требует предоплаты, внимательно ознакомьтесь с условиями возврата средств, если поездка отменится из-за коронавируса.

3. Оформите страховку сразу после покупки билетов. Если страховку здоровья можно купить даже в аэропорту, то страховку прерывания поездки следует оформить как можно быстрее после приобретения пакета путешествия или авиабилетов, поскольку защита от отмены поездки начинает действовать через 4 дня после заключения договора, и в этом случае покрывается весь период до начала путешествия. Раннее оформление страхования не делает договор дороже, но зато обеспечивает гораздо более эффективную защиту.

4. Выберите страховку, которая покрывает расходы в связи с заболеванием Covid-19. Заразиться вирусом можно во время путешествия или еще перед поездкой в ​​Эстонии. Стоит выбрать страховку, которая обеспечивает защиту от Covid-19. Например, Salva предлагает как страхование здоровья в связи с заболеванием Covid-19, так и защиту от прерывания путешествия. Последнее возмещает стоимость пакета путешествия, если человек заболел вирусом в Эстонии еще до поездки и поэтому не может отправиться в путешествие. Если болезнь, например, не позволяет путешествовать всей семье, расходы могут оказаться очень большими.

5. Планируя поездку, проконсультируйтесь с туроператором или страховой компанией. В настоящее время, когда существует множество ограничений, организация поездки и сбор всей необходимой информации могут быть особенно трудоемкими. Поэтому при планировании поездки мы рекомендуем обратиться за помощью непосредственно в страховую компанию или проконсультироваться с профессионалами своего дела. Не стоит слишком доверять информации, которой люди делятся на туристических форумах, поскольку в текущей ситуации условия организации путешествий могут сильно различаться от страны к стране или просто меняться в одночасье.