В Таллинне создали карту с местами для занятий спортом зимой

«Идея создания карты появилась благодаря нынешней снежной зиме, чтобы у людей было больше информации о местах, где можно насладиться зимней погодой. В итоге мы стали собирать информацию о горках для катания на санках, лыжнях и катках. В ходе этого процесса мы убедились, что нам нужно создать дополнительные возможности для горожан», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

На карту нанесены расположенные в черте Таллинна лыжни и катки, а также самодельные и созданные городом горки для катания на санках. В Кесклинне по заказу управы с помощью чистого снега было создано несколько таких горок. Последним дополнением на карте является временный каток на улице Ластекоду, который был создан совместно с Кесклиннаской спасательной командой и добровольцами-спасателями Тыдва. Карту можно найти здесь.