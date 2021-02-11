Обратите внимание! ⟩ Это важно знать до подачи декларации о доходах!

Передача информации о процентах по жилищному кредиту Налогово-таможенному департаменту

Через интернет-банк можно представить Налогово-таможенному департаменту информацию о процентах, которая будет внесена в предварительно заполненную декларацию о доходах. Банк не передает такие данные автоматически, однако заемщик может очень легко сделать это самостоятельно, указав в интернет-банке, что он желает передать соответствующие данные Налогово-таможенному департаменту.

По требованию Налогово-таможенного департамента будет необходимо доказать целевое назначение использования кредита – например, в случае строительного кредита может быть запрошено разрешение на строительство или строительный проект.

Учет дохода в случае продажи недвижимости

Подоходный налог необходимо уплатить с заработанного с недвижимости дохода, т.е. с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если человек купил недвижимость за 20 000 евро и продал за 50 000 евро, то подоходный налог 20% необходимо уплатить с дохода в размере 30 000 евро. Если продавец на основании чеков может доказать инвестиции, сделанные для улучшения недвижимости, например, то, что у дома была заменена крыша или что в квартиру была куплена новая кухонная мебель, такие расходы могут быть вычтены из дохода.

Декларация дохода в случае продажи своего жилья

Уплачивать подоходный налог при продаже недвижимости не нужно в том случае, если продается собственное жилое помещение, и делать это без уплаты подоходного налога можно каждые два года. В случае продажи жилья, купленного посредством жилищного кредита, вычитать проценты по кредиту можно до момента заключения сделки купли-продажи, т.е. до отчуждения недвижимости, то есть до даты, в которую собственность перешла другому лицу.

Получатель налоговой льготы должен быть лицом, являющимся как заемщиком, так и собственником и жителем недвижимости

Правом на налоговую льготу обладает только то лицо, которое является как заемщиком кредита на жилье, так и собственником данного жилья, и такая купленная посредством кредита недвижимость должна также являться местом жительства этого лица. 13

Банк не передает Налогово-таможенному департаменту информацию относительно собственника приобретенного посредством кредита жилья. В интернет-банке предварительно заполненные данные о процентах по кредиту видны всем заемщикам, которые взяли жилищный кредит как в качестве основного заемщика, так и в качестве созаемщика. Заемщики, которые не являются собственниками связанной с кредитом недвижимости, должны самостоятельно удалить информацию о платежах по процентам из своей декларации о доходах.

Расчет подоходного налога при поручительстве по кредиту или ходатайстве о совместном кредите