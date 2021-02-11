Обратите внимание! ⟩ Это важно знать до подачи декларации о доходах!
В этом году декларацию о доходах можно подать в Налогово-таможенный департаменту с 15 февраля до 30 апреля, а переплаченный подоходный налог возвращается с 26 февраля.
В этом году декларацию о доходах можно подать в Налогово-таможенный департаменту с 15 февраля до 30 апреля, а переплаченный подоходный налог возвращается с 26 февраля.
Руководитель сектора финансирования недвижимости частных лиц Coop Pank Карин Осипова рассказала о десяти важных моментах, на которые следует обратить внимание при подаче декларации о доходах.
С 2018 года в Эстонии действует общая ставка необлагаемого дохода в размере до 500 евро в месяц. В случае тех людей, чей годовой доход составляет до 14 400 евро, применяется необлагаемый доход в размере 6000 евро в год. Если годовой доход находится в пределах 14 400 – 25 200 евро, то расчет необлагаемого подоходным налогом дохода является более сложным, так как в таком случае необлагаемый доход уменьшается в соответствии с формулой 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400). Если годовой доход превышает 25 200 евро, то необлагаемый доход отсутствует.
Физическое лицо имеет право вычесть из дохода проценты по кредиту или лизингу на жилой дом или квартиру, приобретенную для себя в качестве жилья, однако закон устанавливает в этом отношении максимальный верхний предел вычитаемых процентов. Проценты по жилищному кредиту можно вычесть из облагаемого налогом дохода в сумме до 300 евро, при этом возврат подоходного налога с данной суммы составляет 20 процентов, т.е. максимум 60 евро.
Вычесть из дохода можно проценты только по одному жилищному кредиту. Если у подателя декларации несколько жилищных кредитов, то ему нужно решить, данные какого кредита будут внесены в декларацию о доходах через интернет-банк.
Если в течение одного и того же года прекращается кредитный договор, заключенный для приобретения одного жилья, и заключается новый кредитный договор для приобретения другого жилья, то из дохода можно вычесть проценты, уплаченные на основании обоих договоров. Это можно сделать только в том случае, если проценты не уплачиваются одновременно.
Если жилищный кредит использовался помимо приобретения или строительства жилья еще и для другой цели, например, для приобретения мебели, то из дохода можно вычесть только проценты по той части кредита, которая использовалась для приобретения жилья. В случае выполнения ремонта право на вычет процентов по жилищному кредиту отсутствует.
Если уплаченный процент по кредиту превышает облагаемый налогом доход лица или предел в 300 евро, то человек может передать остаток не вычтенного из дохода процента своему супругу или супруге. Остаток процента может быть передан супругу или супруге, если лица состоят в браке по состоянию на конец календарного года, или если имущественным отношением супругов является общность имущества.
Если у супруга или супруги имеется достаточно облагаемых налогом доходов, то такое лицо может вычесть остаток процента из своего облагаемого налогом дохода. Человек не должен самостоятельно рассчитывать остаток процента.
При подаче декларации о доходах в электронной системе e-MTA данный расчет отображается в ходе расчета по налогам, и в случае образования остатка человек может указать в своей декларации о доходах данные супруга или супруги, которому или которой переводится остаток.
Через интернет-банк можно представить Налогово-таможенному департаменту информацию о процентах, которая будет внесена в предварительно заполненную декларацию о доходах. Банк не передает такие данные автоматически, однако заемщик может очень легко сделать это самостоятельно, указав в интернет-банке, что он желает передать соответствующие данные Налогово-таможенному департаменту.
По требованию Налогово-таможенного департамента будет необходимо доказать целевое назначение использования кредита – например, в случае строительного кредита может быть запрошено разрешение на строительство или строительный проект.
Подоходный налог необходимо уплатить с заработанного с недвижимости дохода, т.е. с разницы между ценой покупки и продажи. Например, если человек купил недвижимость за 20 000 евро и продал за 50 000 евро, то подоходный налог 20% необходимо уплатить с дохода в размере 30 000 евро. Если продавец на основании чеков может доказать инвестиции, сделанные для улучшения недвижимости, например, то, что у дома была заменена крыша или что в квартиру была куплена новая кухонная мебель, такие расходы могут быть вычтены из дохода.
Уплачивать подоходный налог при продаже недвижимости не нужно в том случае, если продается собственное жилое помещение, и делать это без уплаты подоходного налога можно каждые два года. В случае продажи жилья, купленного посредством жилищного кредита, вычитать проценты по кредиту можно до момента заключения сделки купли-продажи, т.е. до отчуждения недвижимости, то есть до даты, в которую собственность перешла другому лицу.
Получатель налоговой льготы должен быть лицом, являющимся как заемщиком, так и собственником и жителем недвижимости
Правом на налоговую льготу обладает только то лицо, которое является как заемщиком кредита на жилье, так и собственником данного жилья, и такая купленная посредством кредита недвижимость должна также являться местом жительства этого лица.
Банк не передает Налогово-таможенному департаменту информацию относительно собственника приобретенного посредством кредита жилья. В интернет-банке предварительно заполненные данные о процентах по кредиту видны всем заемщикам, которые взяли жилищный кредит как в качестве основного заемщика, так и в качестве созаемщика. Заемщики, которые не являются собственниками связанной с кредитом недвижимости, должны самостоятельно удалить информацию о платежах по процентам из своей декларации о доходах.
Поручитель по кредиту не имеет права на вычет процентов, даже в том случае, если он является собственником жилья. Если жилье находится в совместной собственности, и у недвижимости имеется два собственника, которые оба являются также и заемщиками, то они оба имеют право декларировать проценты по жилищному кредиту и вычитать их из дохода пропорционально своей доли собственности.
Кроме продажи своего жилья, от подоходного налога освобождается также продажа противоправно отчужденного и возвращенного имущества, а также имущества, полученного путем приватизации с преимущественным правом покупки.
Подоходный налог также не требуется уплачивать при продаже такого садового дома или дачи, размер недвижимости при которой не превышает 2500 квадратных метров, и которая находилась в собственности продавца минимум два года.
Если человек желает продать полученное в наследство жилое помещение или жилой дом, который наследник до продажи использовал в качестве места жительства, то, при условии, что в течение предыдущих двух лет он не продал ни одного другого места жительства, в отношении полученного от продажи наследства дохода обязательство по уплате подоходного налога не применяется.
Однако в случае продажи имущества, полученного на основании наследования или сделки по дарению, которое продавец не использовал в качестве места жительства, изначальной ценой имущества назначается ноль евро, и при продаже этого имущества подоходный налог должен быть уплачен со всей цены продажи.
Например, если внук продал унаследованную от своей бабушки квартиру за 100 000 евро, при том, что бабушка приобрела ее за 70 000 евро, то уплаченная бабушкой цена покупки вычтена быть не может, и подоходный налог будет необходимо уплатить со всей цены продажи.
При возврате переплаченного подоходного налога следует хорошо подумать о том, как их можно использовать с умом. Такой возврат может быть отличным способом начать накопления. После расчета в системе e-MTA суммы, возвращаемой на основании декларации о доходах, с помощью калькулятора вклада вы можете рассчитать, как ваши деньги увеличились бы в случае их размещения в качестве вклада. Дополнительную информацию относительно процентов по жилищным кредитам можно найти на сайте Налогово-таможенного департамента.