Министр юстиции освободила от должности прокурора Лавли Перлинг

Приказ, по которому служба Перлинг в прокуратуре считается прекращенной с 11 февраля, накануне подписала министр юстиции Марис Лаури. Основанием для приказа стало поданное самой Лавли Перлинг заявление, которое она отправила 10 февраля.

На самом деле Лавли Перлинг перестала работать в прокуратуре еще в феврале 2020 года, но тогда трудовые отношения с ней были не прекращены, а лишь приостановлены на срок до сентября 2021 года.