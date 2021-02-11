Министр юстиции освободила от должности прокурора Лавли Перлинг

Приказ, по которому служба Перлинг в прокуратуре считается прекращенной с 11 февраля, накануне подписала министр юстиции Марис Лаури. Основанием для приказа стало поданное самой Лавли Перлинг заявление, которое она отправила 10 февраля.
На самом деле Лавли Перлинг перестала работать в прокуратуре еще в феврале 2020 года, но тогда трудовые отношения с ней были не прекращены, а лишь приостановлены на срок до сентября 2021 года.
Напомним, что 25 ноябра прошлого года бывший генпрокурор Эстонии Лавли Перлинг примкнула к объединению "Правые". Тогда совет прокуратуры по этике счел членство в группе поддержки внутрипартийного объединения неэтичным, поскольку прокурорам запрещено законом состоять в партиях.
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