Европарламент проголосует по резолюции о БелАЭС

В конце января резолюцию одобрил Комитет ЕП по промышленности, научным исследованиям и энергетике.

"Сейчас станция развивается как геополитический проект Белоруссии и России, а ее строительство и будущая работа является возможным источником угроз для Евросоюза и его членов с точки зрения безопасности, здоровья и экологии", – говорится в резолюции.

В ней признается, что электроэнергией с БелАЭС возможно торгуют в Балтийских странах, хотя они решили не впускать эту электроэнергию.

"Невзирая на общее соглашение Балтийских стран прекратить коммерческий обмен электроэнергией с Белоруссией, все еще возможно попадание электроэнергии из этой страны на рынок Евросоюза через российские электросети", – говорится в проекте.

ЕК призывают оценить и предложить меры для остановки электрообмена с Белоруссией при соблюдении международных правил торговли и прочих правил для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на рынок ЕС, пока Эстония, Латвия и Литва присоединены к постсоветской системе БРЭЛЛ.