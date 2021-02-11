Европарламент проголосует по резолюции о БелАЭС

В конце января резолюцию одобрил Комитет ЕП по промышленности, научным исследованиям и энергетике.
"Сейчас станция развивается как геополитический проект Белоруссии и России, а ее строительство и будущая работа является возможным источником угроз для Евросоюза и его членов с точки зрения безопасности, здоровья и экологии", – говорится в резолюции.
В ней признается, что электроэнергией с БелАЭС возможно торгуют в Балтийских странах, хотя они решили не впускать эту электроэнергию.
"Невзирая на общее соглашение Балтийских стран прекратить коммерческий обмен электроэнергией с Белоруссией, все еще возможно попадание электроэнергии из этой страны на рынок Евросоюза через российские электросети", – говорится в проекте.
ЕК призывают оценить и предложить меры для остановки электрообмена с Белоруссией при соблюдении международных правил торговли и прочих правил для того, чтобы электроэнергия с БелАЭС не попадала на рынок ЕС, пока Эстония, Латвия и Литва присоединены к постсоветской системе БРЭЛЛ.
Кроме того, в проекте выражается сожаление в связи с поспешным началом коммерческой деятельности станции, запланированной на март, и акцентируется, что рекомендации Европейской группы регуляторов по ядерной безопасности (ENSREG) должны быть реализованы до начала коммерческой деятельности БелАЭС.