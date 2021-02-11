Маяка и Кадриорг соединит новый велосипедно-пешеходный мост

«Строящийся мост – это часть большого проекта, который соединит построенную в 2019 году граничащую с озером Юлемисте велосипедно-пешеходную дорожку с такой же дорожкой в западной части города, которая начинается с расположенного на Пярнуском шоссе железнодорожного виадука Рахумяэ. Мост позволит удобно и безопасно передвигаться со стороны улицы Маяка по начинающимся в Кадриорге велосипедно-пешеходным коридорам в сторону улиц Фильтри, Гонсиори и Поска», – пояснил вице-мэр Калле Кландорф.

«С точки зрения Ласнамяэ, в части велосипедно-пешеходного движения ключевое значение имеет соединение с Кесклинном. Со стороны улицы Маяка строящийся мост продолжит траекторию велосипедной дорожки на этой же улице и подарит возможность удобно и безопасно передвигаться между двумя районами. Стоит иметь в виду, что это всего лишь первый шаг в укреплении взаимосвязи между районами. За ним последует улучшение возможностей передвижения на улице Лубья и создание нового транспортного соединения через улицу Валге.

Все это должно способствовать тому, что добираться из одного района в другой станут не только на машине, но все чаще пешком, на велосипеде или самокате. Отдельной ценностью станет также небольшая смотровая площадка, которую построят одновременно с мостом», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Схема новой велосипедно-пешеходной дорожки и моста. ФОТО: Управа Ласнамяэ.

В ходе работ будет построен отрезок дороги длиной около 0,2 км, на протяженности которого будет возведен состоящий из двух частей мост для велосипедно-пешеходного движения и обзорная платформа. Мост будет пересекаться с уже имеющимся мостом Ильвесе, которые соединяет улицы Гонсиори и Маяка.

Помимо дорожно-строительных работ и возведения необходимых конструкций в ходе строительства будет также оборудовано дорожное освещение, обновлены техносети, создан новый ландшафтный дизайн и установлены новые дорожные знаки.

Просим участников дорожного движения внимательно следить за временными ограничениями и установленными дорожными знаками! 3