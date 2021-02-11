Сравнение цен ⟩ Конкуренция за титул самого дешевого продуктового магазина остается сильной

Postimees ежемесячно сравнивает цены на продукты питания в сетях магазинов. Согласно сравнительной таблице, содержимое покупательской корзины в Selver будет стоить 42 евро 20 центов. В магазинах Grossi те же товары будут стоить почти на восемь евро меньше, то есть 34,31 евро. В Rimi покупательская корзина стоит 37,41 евро.

Selver отличается высокими ценами на бакалейные продукты. Если в продуктовом магазине Grossi вам придется заплатить 8,15 евро за сопоставимые сухие продукты, мучные изделия и кофе, то в Selver они будут стоить 12,11 евро. Кофе по самой низкой цене можно купить в магазинах Grossi и Coop, где она составляет 2,08 евро и 2,19 евро соответственно.

Магазины Grossi и Maxima выделяются дешевым молоком. И в магазинах Grossi, и в Maxima литр молока стоит 35 центов. Представленные в сравнении молочные продукты в Maxima стоят 6,07 евро, в Grossi - 6,63 евро. В Selver же молочные продукты стоят чуть больше 8 евро.

В январе продукты подорожали в большинстве магазинов. В феврале же ситуация была обратная: цены в основном упали. Наибольшее падение цен произошло у покупательской корзины Coop, которая подешевела более чем на 4 евро по сравнению с январем. Также упали цены на продукты в магазинах Rimi, Maxima и Grossi.

В магазинах сети Prisma, начавшей ценовую войну в январе, цены выросли на 98 центов. Цены были поднял Selver, где общая стоимость покупательской корзины выросла более чем на двадцать центов. На рост и падение цен также влияют временные рекламные кампании. Во время изучения цен больше всего продуктов со скидкой было в ​​Maxima, где действовали скидки на 14 продуктов из всей корзины.

В январе Coop была единственной компанией, которая предлагала скидки обладателям клиентских карт: покупка сберегательной карты удешевила бы корзину покупок на 65 центов. Клиентские карточки других сетей не влияют на цену корзины.

Подорожали фрукты

По данным Департамента статистики Эстонии, индекс потребительских цен в январе 2021 года увеличился на 0,7% по сравнению с декабрем 2020 года и на 0,2% по сравнению с январем прошлого года.

Наибольшее влияние на изменение индекса оказал рост цен на электроэнергию для бытовых потребителей на 7,3% и цен на свежие фрукты на 10,4%.

Из продуктов питания больше всего подорожали обработанные фрукты - на 11 процентов. Свежая рыба была на 29 процентов дешевле, а картофель - на 17 процентов дешевле.