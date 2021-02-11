Глава оргкомитета Олимпиады в Токио уйдет в отставку из-за обиженных женщин

Ожидается, что об отставке 83-летнего Мори объявят в пятницу на заседании исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020".

Олимпийский чиновник оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию заседаний, так как женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать.

Атаки на экс-премьера Японии Мори не прекратились даже после того, как он публично раскаялся в сказанном. Ранее сообщалось, что он не намерен подавать в отставку.

После слов главы оргкомитета от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня. Его осудил ряд политиков и компаний-спонсоров Игр, включая Toyota. Оппозиционные партии Японии также намерены совместно требовать от правительства в кратчайшие сроки решить вопрос с отставкой Мори.