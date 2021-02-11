Нарва снова осталась без главного архитектора

По словам директора Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно, в ходе испытательного срока выяснилось, что Уку Пыллумаа не обладает достаточными знаниями и навыками для выполнения своих обязанностей, поэтому с 6 февраля его освободили от должности.

«Были разные проблемы, и я не хочу выделять что-то конкретное, - сказала она. - Решение нужно было принимать с учетом будущего и важности роли главного архитектора. Мы начинаем ряд очень важных работ по формированию будущего города Нарвы (подготовка стратегии, составление генерального плана, различных важных строительных проектов, иллюстрирующих городское пространство), и поэтому нам нужен преданный Нарве главный архитектор, знающий связанное этой работой законодательство и имеющие свое видение».