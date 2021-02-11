Чт, 11.02.2021
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Майлис Репс
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Нарва снова осталась без главного архитектора

Уку Пыллумаа. ФОТО: Sirje Lemmik/

В Нарве снова будут искать нового главного архитектора: занимавший этот пост в течение четырех месяцев Уку Пыллумаа не прошел испытательный срок, и заключать с ним новый трудовой договор не стали, передает Rus.ERR.

По словам директора Нарвского департамента архитектуры и городского планирования Кайе Энно, в ходе испытательного срока выяснилось, что Уку Пыллумаа не обладает достаточными знаниями и навыками для выполнения своих обязанностей, поэтому с 6 февраля его освободили от должности.

«Были разные проблемы, и я не хочу выделять что-то конкретное, - сказала она. - Решение нужно было принимать с учетом будущего и важности роли главного архитектора. Мы начинаем ряд очень важных работ по формированию будущего города Нарвы (подготовка стратегии, составление генерального плана, различных важных строительных проектов, иллюстрирующих городское пространство), и поэтому нам нужен преданный Нарве главный архитектор, знающий связанное этой работой законодательство и имеющие свое видение».

До Уку Пыллумаа пост главного архитектора Нарвы занимал Иван Сергеев, который в январе 2020 года переехал в Таллинн, трудоустроившись в Министерстве экономики.

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