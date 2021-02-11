Фактчекинг: срочнослужащих эстонской армии принудительно вакцинировали от коронавируса?

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В Силах обороны Эстонии Rus.Postimees подтвердили, что в январе командующий Силами обороны генерал-майор Мартин Херем поставил цель – вакцинировать всех военных и служащих вооруженных сил за исключением тех, у кого имеются медицинские противопоказания. Против воли прививать не будут, заверили в пресс-службе Сил обороны.

«Вакцинация проводится в соответствии с рекомендациями Министерства социальных дел и Департамента здравоохранения. В первую очередь в прошлом месяце (январе — прим.ред.) привились врачи и медсестры, то есть служащие и кадровые военные», - отметил пресс-секретарь Сил обороны Артур Захаров.

В феврале же к срочной службе приступило более 400 молодых людей, чья служба в армии продлится 11 месяцев. Солдаты-срочники прошли медицинский осмотр, в ходе которого могли дать согласие на вакцинацию от гриппа и клещевого энцефалита. Эти прививки также являются добровольными.

Захаров подтвердил, что срочнослужащие этого года не были вакцинированы от коронавируса. Он добавил, что в феврале Силы обороны получили дополнительную партию вакцины от коронавируса, что позволило привиться парамедикам и только тем солдатам срочной службы, которые приступили к ней в прошлом году и получают в данный момент специальность парамедиков. «Таким образом, в случае необходимости они могут оказать помощь медперсоналу как в воинских частях, так и в гражданских учреждениях опеки и медицины», - объяснил Захаров.