Владельцы Tallink ищут замену ласнамяэскому мегапроекту

Минувшей осенью стало ясно, что фирма Infortar, долгие годы планировавшая построить в Ласнамяэ крупнейший в Эстонии торговый центр Tallink City на Ласнамяэ, отказалась от этой идеи. На странице мониторинга девелоперских проектов можно увидеть, что на этом грунте может быть построен очередной магазин латвийской сети Depo.

В частности, сайт citify.eu, отслеживающий девелоперские проекты, сообщает о планах открытия нового магазина Depo по адресу Пунане, 76 в Ласнамяэ. На сайте также показано, как будет расположен магазин.

На вопрос, верна ли эта информация, директор по маркетингу Infortar Март Микк не дал четкого ответа, но и не опроверг эту информацию. «Территория большая и идей по использованию этого участка довольно много, - объяснил Микк. - Пока еще рано говорить о чем-то конкретном».

В управе Ласнамяэ также не смогли сказать, есть ли в настоящее время конкретные планы на этот участок.

Infortar хотел построить торговый центр на участке в Ласнамяэ еще в нулевые, но проект постоянно зависал из-за разных обстоятельств. Осенью прошлого года ERR писал, что, хотя Таллинн принял детальную планировку участка площадью почти 16 гектаров между Лаагна-теэ и Петербургским шоссе еще в 2013 году, с годами не было достигнуто никакого прогресса. Осенью прошлого года Infortar решил, что больше ждать незачем и крупный торгово-развлекательный центр в этом районе все же построен не будет.