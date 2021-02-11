Эксперты: как изменятся в этом году цены на недвижимость в Таллинне

27,5% лидеров сектора недвижимости считали, что к концу этого года цены будут на уровне декабря прошлого года, и только 10% респондентов ожидают падения цен.

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, нет никаких сомнений в том, что в долгосрочной перспективе недвижимость Таллинна будет постепенно дорожать. «Недавнее исследование также подтверждает: по мнению 87,5% экспертов, в этом году нужно обязательно инвестировать в недвижимость в Таллинне», - сказал Вахтер.

Эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в Кесклинне, Копли и Пирита. Потенциальное снижение цен на недвижимость, скорее всего, произойдет в Старом городе. 2

«Самый большой фактор, влияющий на цены на недвижимость - это концентрация населения и экономики в Таллинне и Харьюмаа. При этом важно, чтобы цены не росли слишком быстро, потому что никто не хочет повторения у нас того, что уже произошло в крупных городах мира, где, например, 1-комнатная квартира стоит полмиллиона евро. К счастью, в Эстонии, несмотря на плавный рост цены квадратного метра, средняя заработная плата также выросла, и по сравнению с тем, что было десять лет назад, теперь мы можем позволить себе бОльшую или лучшую квартиру», - сказал Мартин Вахтер.

Согласно опросу, проведенному 1Partner, 42,5% респондентов прогнозируют, что количество сделок с недвижимостью в столице в этом году по сравнению с прошлым годом увеличится. По мнению 40% опрошенных, количество сделок останется на уровне 2020 года (11 804 сделок купли-продажи). Только 17,5% респондентов ожидают снижения активности.

«Люди просто хотят жить дальше, поэтому в этом году количество сделок растет. Нас ждет в хорошем смысле ничем не примечательный, обычный год в сфере недвижимости», - подвел итог Вахтер. 2