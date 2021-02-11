Галерея ⟩ В центре Таллинна вырастет новый квартал на 400 квартир с реставрированными историческими зданиями и большим парком

По словам партнера Triple Net Capital Андреса Урба, над проектом работали долго и основательно, ведь пробуждение к жизни легендарного квартала – это большая ответственность. «Жители района и расположенные здесь компании продемонстрировали свое положительное отношение к среде с историей, которая в то же время учитывала бы современные потребности», – отметил Урб. По словам Урба, стороны не будут обнародовать стоимость сделки купли-продажи.

Недвижимость общей площадью четыре гектара, где в свое время располагалась фанерная мануфактура Лютера, находится на Пярнуском шоссе в Таллинне и граничит с улицами Татари и Вана-Лыуна. Детальная планировка участка была утверждена в 2016 году. Последние пять лет проект ждал своего часа. 3

В ходе модернизации имеющего историческую ценность объекта старое будет объединено с новым. Сохранившиеся части характерных для своего времени промышленных зданий будут обновлены, и весь ансамбль дополнится новыми постройками. Согласно планам нового собственника, на территории квартала Лютера в два этапа будет построено 400 квартир и порядка 40 000 квадратных метров коммерческой недвижимости. Парковка в новом квартале будет подземной, на 600 мест, отвечающей всем потребностям района.

Таким будет квартал Лютера ФОТО: Triple Net Capital

По словам застройщика и архитекторов, центром притяжения квартала станет разбитый в его центре парк Лютера площадью 5 000 квадратных метров. В центре парка появится зона с разнообразными вариантами использования. Парк Лютера будет сопоставим по масштабу с другими парками центра Таллинна, такими как Фальги, Койду, Лембиту и Вайксе, а также с площадью Вабадузе.

Таким будет квартал Лютера ФОТО: Triple Net Capital

По словам руководителя проектов развития недвижимости Triple Net Capital Тимо Аармаа, квартал Лютера станет многофункциональной средой, которая особенно подходит для стартапов: «Создавая синергию между жилыми и коммерческими зданиями и парком, мы брали пример с похожих мест в Кремниевой долине в США. Квартал станет новым центром притяжения не только для окрестных стартапов и жителей районов Татари, Веэренни и Ууэ-Мааильма, но и просто любимым местом для всех горожан».

С развитием парка Лютера в квартале будет создана сеть внутриквартальных пешеходных и велосипедных дорожек, которые свяжут парк с соседними районами. Окружающая квартал инфраструктура будет развиваться с предпочтением именно легкого транспорта.

Таким будет квартал Лютера ФОТО: Triple Net Capital

Дворы квартала Лютера будут разделены на зоны, что поспособствует комфортному времяпрепровождению и различным видам деятельности. Существующая территория с деревьями будет сохранена в качестве природно-парковой зоны.

Triple Net Capital – основанная на эстонском капитале девелоперская компания, развивающая жилую среду с интегрированной инфраструктурой и общественным пространством. Крупнейшими текущими проектами жилищного строительства компании в Таллинне являются Vektor на Пярнуском шоссе и недавно приобретенный квартал Лютера, Кеск-Пеэтри, Вескикоду и Квартал Крати в Пеэтри, а также Уус-Нымме и Kadakamarja Kodu в волости Сауэ. Через пять лет количество построенных и находящихся в стадии строительства квартир достигнет тысячи, причем на подготовительной стадии находится еще примерно столько же квартир и 100 000 м2 коммерческих площадей.