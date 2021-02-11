В Эстонии планируют построить центры вакцинации

«В планах открыть специальные центры вакцинации к тому времени, когда объемы вакцинации увеличатся — когда начнут прививать все население. Это необходимо, чтобы мы не отстали с вакцинацией из-за отсутствия помещений», - сказала премьер-министр Кая Каллас на четверговой пресс-конференции правительства.