Чт, 11.02.2021
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Калле Лаанет
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В Эстонии планируют построить центры вакцинации

Вакцинация. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Вдобавок к больницам и центрам семейных врачей правительство планирует построить для вакцинации всего населения отдельные центры, передает ERR.

«В планах открыть специальные центры вакцинации к тому времени, когда объемы вакцинации увеличатся — когда начнут прививать все население. Это необходимо, чтобы мы не отстали с вакцинацией из-за отсутствия помещений», - сказала премьер-министр Кая Каллас на четверговой пресс-конференции правительства.

По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии вакцинирован 41 731 человек, из которых 20 026 получили две дозы. В мае планируется начать вакцинацию всех желающих.

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