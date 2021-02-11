Банк Эстонии: в четвертом квартале 2020 года взносы в фонды добровольного пенсионного страхования были рекордными
По данным Банка Эстонии в четвертом квартале прошедшего года взносы в фонды добровольного пенсионного страхования были рекордными.
По данным Банка Эстонии в четвертом квартале прошедшего года взносы в фонды добровольного пенсионного страхования были рекордными.
По данным Банка Эстонии, в четвертом квартале 2020 года общий объем активов инвестиционных и пенсионных фондов вырос на 11%, достигнув 6,7 млрд евро, пишет Rus.ERR.
Как уточнил экономист Банка Эстонии Таави Раудсаар, самым важным можно считать тот факт, что добровольные взносы в пенсионные фонды в четвертом квартале минувшего года были самыми значительными за все время. "Благодаря этому объем активов этих фондов вырос на 255 млн евро, и за прошлый год рост составил 28%. Причин столь стремительному росту две: во-первых, это связано со вступившей в конце прошлого года пенсионной реформой. Изменения побудили многих людей до конца минувшего года присоединиться к третьей пенсионной ступени; во-вторых, рост стоимости финансовых активов в прошлом году был достаточно быстрым, что сказалось в целом на стоимости активов фондов добровольного пенсионного страхования", - сказал Раудсаар.
По словам Раудсаара, согласно банковской статистике, в четвертом квартале 2020 года нетто-платежи в добровольные пенсионные фонды выросли на 306%. 80% средств вложены в добровольных пенсионных фондах в акции и паи инвестиционных фондов.
Что касается второй пенсионной ступени, ее активы тоже ощутимо выросли: годовой прирост составил 11%.