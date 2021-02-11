Заболеваемость школьников коронавирусом выросла скачкообразно

По данным Департамента здоровья, число случаев инфицирования cреди молодежи растет. «Среди 10–19-летних скачок заболеваемости за неделю составил 40 процентов. По-прежнему проихождение одной трети случаев неизвестно, а одна треть происходит в семейном кругу », - сказала заместитель генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Количество связанных со школами очагов заражения увеличилось почти вдвое: с 15 на прошлой неделе до 27. По словам Хярма, половина детей заражается дома, четверть - в школе.

Хрупкая ситуация

Глава научного совета Ирья Лутсар заявила, что ситуация в Эстонии очень хрупкая. «Заражаются во всех возрастных группах, но прежде всего среди населения трудоспособного возраста. Заболеваемость возросла и среди 10–19-летних, - отметила она. - Заражение молодежи приводит к распространению инфекции, потому что молодые люди много перемещаются».

По словам советника отдела эпидемиологического надзора Департамента здоровья Ирины Донченко, случаи заражения коронавирусом зарегистрированы как минимум в 35 школах и 20 детских садах. «Как минимум в трех школах и четырех детских садах есть очаги инфекции. Можно прогнозировать, что на следующей неделе количество больных детей увеличится », - сказала Донченко.

По словам координатора по профилактике коронавируса в Таллинне Эстер Эпик, учебным заведениям cтолицы уделяется особое внимание, продолжение учебы очень важно. В то же время она рада, что и школы, и детские сады соблюдают требования по предотвращению коронавируса, призванные сделать учебные заведения максимально безопасными. «Многие школы очень хорошо адаптировались к ситуации с Covid-19 и сумели взять под контроль распространение вируса», - сказала она.

Эпик сказала, что вакцинация учителей также поможет замедлить распространение коронавируса. «Многие учителя ждут вакцинации, чтобы избежать неприятной изоляции», - сказала она.

Половине заражается дома

Директор гимназии Густава Адольфа Хенрик Салум не хотел распространяться на эту тему, но ситуация с коронавирусом, а точнее с его сдерживанием, в его школе была хорошей.

И все же в гимназии Густава Адольфа один учитель болен Covid-19, и три класса находятся на дистанционном обучении.

«У учителя легкие симптомы болезни, и он дает уроки с помощью средств видеосвязи», - сказал Салум. Больной учитель соблюдал все меры предосторожности: носил маску, соблюдал дистанцию. «Как только у него появились малейшие симптомы, он позвонил семейному врачу и сдал анализ», - добавил он.

На вопрос, недовольны ли родители дистанционным обучением, Салум ответил, что их самих оно тоже не радует. «С одним из классов такая ситуация возникла снова, их отправили на дистанционное обучение в третий раз», - заявил директор.

Хенрик Салум говорил с учителями своей школы о вакцинации. «Большинство учителей, скажем, 70 процентов, за вакцинацию».

Ситуация в Нарве

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила Postimees, что коронавирус в школах города начинает отступать. «В Нарве мы разрешили 75 процентов учащихся посещать школу, раньше было 50», - сказала она.

На вчерашний день в Нарве на карантине было всего четыре класса, а всего в городе 11 общеобразовательных школ. «Поначалу ситуация была ужасной, было всего несколько школ без коронавируса», - сказала Райк.