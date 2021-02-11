СМИ: Лукашенко на новой встрече с Путиным попросит кредит еще на три миллиарда долларов

О подготовке первой в этом году встречи президентов России и Белоруссии сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не уточнив дату встречи. По данным источников газеты, обсуждаемые даты переговоров - 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран Сочи. В этот раз белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС: речь идет о сумме, превышающей $3 млрд, передает NEWSru.
В 2011 году была достигнута договоренность о выделении Россией государственного кредита Белоруссии в размере 10 млрд долларов на строительство электростанции. На конец сентября 2020 года Минск использовал из них только $4,5 млрд.
Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. По словам другого информированного источника, Минск может получить до $3,5 млрд. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен, и окончательная договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.
В Кремле и МИДе России давали понять, что ждут от Лукашенко проведения обещанной им в начале осени конституционной реформы. Ее итогом должно стать перераспределение полномочий между президентом и другими ветвями власти, также Лукашенко отмечал, что не исключает проведения досрочных президентских выборов. Начать разговор о реформе планируется на Всебелорусском народном собрании (ВНС) 11-12 февраля.
В эти дни 2700 делегатов обсудят социально-экономическое развитие страны и направления общественно-политического развития. По мнению эксперта пропрезидентского республиканского общественного движения «Белая Русь» Петра Петровского, Лукашенко не хочет потерять инструменты и возможности, которые сохраняют «стабильность и управляемость» страны. Реформировать систему власти, полагает он, будут по принципу «от персонального Лукашенко - к коллективному»: в стране будет формироваться полуторапартийная система на основе стабильной партии власти, который нужен будет коалиционный союзник.
Политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, работавший на прошлогодних выборах в штабе оппозиционера Виктора Бабарико, заявил, что будет участвовать в ВНС в качестве делегата и поднимет вопрос амнистии для политзаключенных. По его мнению, поддержка Александра Лукашенко обществом будет только расти и «вернется к тому уровню, на котором была все 26 лет».
Сопредседатель общественной организации «Говори правду» Андрей Дмитриев полагает, что ВНС призвано продемонстрировать высокий уровень общественного одобрения политики Лукашенко. Хотя внутреннее проявление недовольства его правлением становится только сильнее, требования о перераспределении властных полномочий для белорусского руководства по-прежнему неприемлемы, и процедуру, скорее всего, растянут во времени, а устойчивость режима будут подпитывать финансовыми вливаниями со стороны все той же России.