СМИ: Лукашенко на новой встрече с Путиным попросит кредит еще на три миллиарда долларов

О подготовке первой в этом году встречи президентов России и Белоруссии сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, не уточнив дату встречи. По данным источников газеты, обсуждаемые даты переговоров - 22 и 25 февраля, а местом их проведения выбран Сочи. В этот раз белорусская сторона хотела бы получить доступ к остатку средств, выделенных Москвой на строительство Белорусской АЭС: речь идет о сумме, превышающей $3 млрд, передает NEWSru.

В 2011 году была достигнута договоренность о выделении Россией государственного кредита Белоруссии в размере 10 млрд долларов на строительство электростанции. На конец сентября 2020 года Минск использовал из них только $4,5 млрд.

Один из собеседников «Коммерсанта» отметил, что стороны «близки к достижению договоренности по выделению средств», проценты, сроки и размер суммы обсуждаются. По словам другого информированного источника, Минск может получить до $3,5 млрд. Причем вопрос, по его данным, принципиально уже решен, и окончательная договоренность может быть оформлена во время предстоящей президентской встречи.

В Кремле и МИДе России давали понять, что ждут от Лукашенко проведения обещанной им в начале осени конституционной реформы. Ее итогом должно стать перераспределение полномочий между президентом и другими ветвями власти, также Лукашенко отмечал, что не исключает проведения досрочных президентских выборов. Начать разговор о реформе планируется на Всебелорусском народном собрании (ВНС) 11-12 февраля.

В эти дни 2700 делегатов обсудят социально-экономическое развитие страны и направления общественно-политического развития. По мнению эксперта пропрезидентского республиканского общественного движения «Белая Русь» Петра Петровского, Лукашенко не хочет потерять инструменты и возможности, которые сохраняют «стабильность и управляемость» страны. Реформировать систему власти, полагает он, будут по принципу «от персонального Лукашенко - к коллективному»: в стране будет формироваться полуторапартийная система на основе стабильной партии власти, который нужен будет коалиционный союзник.

Политолог и бизнесмен Юрий Воскресенский, работавший на прошлогодних выборах в штабе оппозиционера Виктора Бабарико, заявил, что будет участвовать в ВНС в качестве делегата и поднимет вопрос амнистии для политзаключенных. По его мнению, поддержка Александра Лукашенко обществом будет только расти и «вернется к тому уровню, на котором была все 26 лет».