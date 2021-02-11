Суточный прирост коронавируса в странах Балтии превысил две тысячи случаев

Накануне было выявлено 2 357 случаев, 798 из которых - в Эстонии, 569 - в Литве, 990 - в Латвии. Во вторник было зафиксировано 1710 случаев.

В Эстонии было выявлено 677 новых случаев коронавируса, с начала пандемии по стране было зафиксировано 50 тыс. 280 случаев, сообщил в четверг департамент здоровья.

Выздоровели 39 928 заболевших. Курс вакцинации завершен у 20 026 человек.

За последние сутки скончались три человека, всего умерли 480 человек.

В Литве подтверждено 487 новых случаев коронавируса, всего заболели - 189 тыс. 58 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За сутки от этого заболевания скончались 19 человек, всего - 3013 человек. Выздоровели 1679 человек.

Департамент отмечает, что в четверг начал публиковать данные по новой методике. Количество болеющих разделено на декларируемое количество болеющих и статистическое число болеющих.

"Декларируемый больной - это лицо, у которого был подтвержден случай болезни, но больничная карточка еще не закрыта, завершение болезни не подтверждено врачом. Статистический больной - это лицо, у которого болезнь был подтверждена в течение последних 28 дней", - говорится в сообщении.

Второй дозой вакцины были привиты за сутки 1486 человек, в целом двумя дозами - 51 тыс. 844 человека.

В Латвии выявлено 842 новых случая COVID-19, всего - 74 тыс. 701 случай, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

За сутки скончался 21 инфицированный, всего умерли 1416 человек.

Отмечается, что сегодня в Клинической университетской больнице им. Страдиньша президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш получили первую дозу вакцины Astra Zeneca против COVID-19.