Суточный прирост коронавируса в странах Балтии превысил две тысячи случаев
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2006 новых случаев коронавируса: 677 - в Эстонии, 487 - в Литве, 842 - в Латвии.
В странах Балтии за сутки зарегистрировано 2006 новых случаев коронавируса: 677 - в Эстонии, 487 - в Литве, 842 - в Латвии.
Накануне было выявлено 2 357 случаев, 798 из которых - в Эстонии, 569 - в Литве, 990 - в Латвии. Во вторник было зафиксировано 1710 случаев.
В Эстонии было выявлено 677 новых случаев коронавируса, с начала пандемии по стране было зафиксировано 50 тыс. 280 случаев, сообщил в четверг департамент здоровья.
Выздоровели 39 928 заболевших. Курс вакцинации завершен у 20 026 человек.
За последние сутки скончались три человека, всего умерли 480 человек.
В Литве подтверждено 487 новых случаев коронавируса, всего заболели - 189 тыс. 58 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
За сутки от этого заболевания скончались 19 человек, всего - 3013 человек. Выздоровели 1679 человек.
Департамент отмечает, что в четверг начал публиковать данные по новой методике. Количество болеющих разделено на декларируемое количество болеющих и статистическое число болеющих.
"Декларируемый больной - это лицо, у которого был подтвержден случай болезни, но больничная карточка еще не закрыта, завершение болезни не подтверждено врачом. Статистический больной - это лицо, у которого болезнь был подтверждена в течение последних 28 дней", - говорится в сообщении.
Второй дозой вакцины были привиты за сутки 1486 человек, в целом двумя дозами - 51 тыс. 844 человека.
В Латвии выявлено 842 новых случая COVID-19, всего - 74 тыс. 701 случай, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За сутки скончался 21 инфицированный, всего умерли 1416 человек.
Отмечается, что сегодня в Клинической университетской больнице им. Страдиньша президент Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш получили первую дозу вакцины Astra Zeneca против COVID-19.
Кроме того, планируют привиться бывшие президенты Гунтис Улманис, Вайра Вике-Фрейберга, Андрис Берзиньш и Валдис Затлерс, зампредседатели Сейма Дагмара Бейтнере-Ле Галл и Инесе Либиня-Эгнере, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Колс.