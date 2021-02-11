Эстония обошла Латвию и Литву по показателю заболеваемости коронавирусом

Согласно данным обзора заболеваемости коронавирусом в странах ЕС, подготовленного Helsingin Sanomate, показатель Эстонии 11 февраля составил 575, что чуть выше показателя Латвии (574). В Литве был самый низкий показатель заболеваемости в странах Балтии - 322.

В обзор Helsingin Sanomate входят сравнительные данные о заболеваемости в 46 странах, Эстония сейчас находится на девятом месте по уровню инфицирования. На первом месте - Черногория, далее следуют Португалия и Чехия, при этом самый низкий показатель - в Исландии, Норвегии и Финляндии.