Почему ⟩ ... в Эстонии до сих пор нельзя использовать экспресс-тесты на Covid-19?

- Действующие регуляции не разрешают продажу или использование экспресс-тестов, поскольку они предназначены только для профессионального использования. Перед тем, как принимать их к более широкому использованию, необходимо научиться лучше использовать экспресс-тесты. Должно быть надежное ноу-хау, а также умение обрабатывать эти тесты, чтобы сами по себе они не привели к ситуации, когда заболеваемость в обществе снова возрастет. Человек может заявить, что его тест был отрицательным, но если он не проведен с такой же точностью, как в лаборатории, от теста не будет реальной пользы.

- Если появятся экспресс-тесты, при каких условиях они смогут заменить используемые в настоящее время тесты?

- Золотым стандартом для подтверждения диагноза Covid-19 является положительный результат на SARS-CoV-2 из материала дыхательных путей методом RT-PCR.

Экспресс-тест на антиген - это тест, проводимый индивидуально на респираторном материале, который обычно не требует отдельного оборудования. Чувствительность экспресс-теста на антиген ниже, чем у тестов RT-PCR, потому что, в отличие от методов RT-PCR, антиген не амплифицируется во время теста.

Большинство тестов на антигены предназначены для тестирования симптомных пациентов с более высокими уровнями антигенов. Антигенный тест более надежен в случаях высокой вирусной нагрузки, т.е. до пяти дней после появления симптомов.