Симсон: Еврокомиссия будет внимательно следить за проектом БелАЭС

Отвечающая за энергетику еврокомиссар Кадри Симсон сообщила, что во вторник и в среду эксперты Еврокомиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG) провели миссию первого этапа процесса проверки. Предварительный отчет будет готов и представлен на пленарном заседании ENSREG в начале марта.

"Подчеркну следующее: этот предварительный отчет будет очень важен, но ни в коем случае не будет означать прекращения нашего участия и готовности обеспечить безопасность электростанции. ENSREG и Еврокомиссия будут внимательно наблюдать за реализацией остальных рекомендаций и как только позволят условия пандемии, вся команда по проверке посетит Беларусь для оценки выполнения остальных рекомендаций и составления окончательного отчета", - отметила Кадри Симсон на заседания ЕП.

"Позиция Комиссии совершено однозначна: Беларусь должна незамедлительно претворить в жизнь все рекомендации ENSREG", - заявила член ЕК.

Представляющий вопрос европарламентарий из Румынии Кристиан-Сильвиу Бушой утверждает, что поспешная подготовка Минска к коммерческому использованию электростанции является неприемлемой.

"Белорусская АЭС не должна начинать свою работу, пока не доказано, что она полностью отвечает международным стандартам и стандартам ядерной безопасности", - сказал он перед голосованием.