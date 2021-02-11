Уголовное дело на Леонида Волкова возбудили из-за роликов с маркировкой 0+

«В следственной группе - 13 следователей! Ни одного высказывания, где я бы "вовлекал несовершеннолетних..." они пока правда не нашли (потому что их нет), но не сидели сложа руки и занимались напряженной работой», - сообщил Волков в своем Twitter.

Так, следователь Подгало 25 января три часа смотрел видео оппозиционера и выписывал оттуда цитаты о митингах и Навальном. Его внимание привлекло, что в ролик с возрастной маркировкой 0+ был вставлен скриншот статьи TJ под названием «"Нам страшно за себя и за страну": подростки в тиктоке массово призывают "погулять" 23 января», пишет «Медиазона».

«Вышеуказанная запись в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу свидетельствует об осуществлении Волковым умышленных призывов к населению РФ, вне зависимости от возраста, то есть, в том числе и к несовершеннолетним лицам принять участие 23.01.2021 в несанкционированных митингах на территории России», - говорится в материалах следствия.

По мнению Подгало, Волков «в латентной форме» одобрил участие несовершеннолетних в митинге, сказав в стриме, что подросткам младше 16 лет участвовать в акции не стоит. Согласно экспертизе, проведенной филологом и сотрудницей Судебно-экспертного центра СК Мариной Савосиной и Алиной Шмелевой, Волков, давая советы подросткам по поводу митингов, тем самым допускает их участие. Политик в стриме советовал взвесить все «за» и «против», прежде чем идти на митинг, поскольку «поход несовершеннолетнего на митинг сопряжен с огромными рисками для него и его семьи».

Старший оперуполномоченный главного управления по противодействию экстремизму майор Филиппов, который занимался «слежением и фиксацией» публикаций на странице Волкова в Twitter, подробно описал в своем рапорте интерфейс соцсети: расположение столбцов, логотипов, аватаров, символов и так далее.

В содержательной части рапорта майор сослался на единственный твит Волкова о возбуждении против него дела, с комментарием политика: «Как обычно, черное это белое, свобода это рабство, дважды два равно пяти».

Майор юстиции Гагарин собрал в соцсетях реакцию «обеспокоенной общественности»: «Союза отцов», «Федерального совета отцов», «Национальной родительской ассоциации», уполномоченных по правам ребенка и журналистки Леси Рябцевой. «Медиазона» отмечает однотипность их постов, в них говорится, что дети могут «сделать неверный, эмоциональный шаг», нужно «дать отпор подстрекателям и провокаторам» и «оградить детей» от «манипуляций заинтересованных сторон» и «негативного следа на всю последующую жизнь».

В качестве свидетелей опрошены 12 подростков, задержанных на митингах в Москве и других городах. Ни один из них не видел роликов Волкова. Ученица 10 класса, рассказала, что на митинг они с подругой пошли, потому что «все пошли». 23 января они гуляли по Красной площади. Девятиклассник из Москвы рассказал, что пришел на митинг «из любопытства», узнав о нем из TikTok.

Только один из опрошенных подростков-москвичей сказал, что пришел на Пушкинскую площадь осознанно, желая «выразить свое мнение о том, что России необходима смена власти». Во Владимире 17-летний студент колледжа был задержан при попытке пойти в пиццерию в торговом центре.

17-летний житель Петрозаводска попытался остановить незаконное, по его мнению, задержание мужчины, и был задержан. 16-летний студент техникума из Волгограда и его друзья хотели «посмотреть на митинг издалека» и были задержаны. А восьмиклассница из Калужской области втайне от воспитателей поехала с другом в центр Калуги, оба были задержаны, когда решили пойти за толпой посмотреть. Девочка сказала, что слышала об акции в TikTok, а о Навальном - по телевизору, но кто он, толком не знает.

Наконец, опрошенный десятиклассник из Ногинска рассказал, что приехал 23 января в Москву, чтобы участвовать в разгоне протестующих в составе дружинников, связанных с партией Захара Прилепина «За правду». Он получил инструкцию «немного подождать», а потом оказать содействие силовикам, разгоняющим митинг, но на подходах к Пушкинской площади его задержали.