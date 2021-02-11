Спортивные премии за дело всей жизни получат Ынне Поллизински и Гуннар Паал

Тренер по плаванию Ынне Поллизински внесла многолетний вклад в эстонский подводный спорт в качестве тренера, руководителя спортивного союза и своим развитием этой области. Она была во главе развития любительского плавания среди людей с особыми потребностями в Эстонии. Под руководством Поллизински Эстония выиграла множество медалей на чемпионатах. Ее кандидатуру выдвинул Эстонский союз плавания людей с ограниченными возможностями и поддерживают Эстонское общество больных грыжей спинного мозга и гидроцефалией, Эстонский союз подводного спорта и Общество людей с синдромом Дауна.

Журналист и спортивный руководитель Гуннар Паал был одним из руководителей пресс-центра Таллиннской парусной регаты на Московских олимпийских играх, а в период 1989-1997 генсеком Эстонского олимпийского комитета. Сейчас Паал почетный член ЭОК. Он также член-основатель Эстонской олимпийской академии и автор ряда произведений об эстонском спорте и олимпийском движении. Его кандидатуру выдвинула Эстонская олимпийская академия.

Размер спортивной премии за дело всей жизни 40 000 евро.

Лауреаты годовых премий в области спорта: фристайлистка Келли Сильдару, волейбольный тренер Аво Кеэл, организатор первого этапа WRC в Эстонии Урмо Аава, тренер Анна Леванди, раллист Кен Торн и организаторы спортивной недели Наталья Инно и Пеэтер Лусмяги.

Размер годовой премии 9600 евро, при награждении команды сумму делят между ее членами.