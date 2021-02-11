Картина дня: вакцинация срочнослужащих, загадочная смерть собаки и нюансы подачи налоговой декларации

Обратите внимание! 〉 Это важно знать до подачи декларации о доходах!

В этом году декларацию о доходах можно подать в Налогово-таможенный департаменту с 15 февраля до 30 апреля, а переплаченный подоходный налог возвращается с 26 февраля. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 677 жителей Эстонии, трое скончались

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5754 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 677, то есть 11,8% от общего количества. Читать далее...

Фактчекинг: срочнослужащих эстонской армии принудительно вакцинировали от коронавируса?

«Когда призывники в этом году приступили к службе, их принудительно вакцинировали от коронавируса и сказали, что от этого не отвертеться, а разве у нас не запрещена принудительная вакцинация?» - спрашивает встревоженный читатель Rus.Postimees, чей знакомый якобы приступил к срочной службе в этом году.

Хозяйка щенка редкой породы: "Нашу собаку отравили!" Ветеринары не могут понять причину смерти

Жительница Ласнамяэ Наталья Андреева даже не пытается сдерживать слезы: на прошлой неделе ее семья лишилась своего домашнего любимца, щенка редкой породы евразиер. Хотя стопроцентных доказательств нет, Наталья уверена: собака была отравлена. Читать далее...

Заболеваемость школьников коронавирусом выросла скачкообразно

Среди детей школьного возраста заболеваемость коронавирусом увеличилась на целых 40 процентов по сравнению с прошлой неделей. Читать далее...

Каллас, Ааб и Отть познакомили со стодневным планом правительства

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр образования и науки Лийна Керсна, а также министр культуры Аннели Отть. Читать далее...

В Эстонии планируют построить центры вакцинации

Вдобавок к больницам и центрам семейных врачей правительство планирует построить для вакцинации всего населения отдельные центры. Читать далее...

Эксперты: как изменятся в этом году цены на недвижимость в Таллинне

Компания 1Partner Kinnisvara попросила представителей крупнейших эстонских бюро недвижимости принять участие в опросе, в результате которого выяснилось, что 55% респондентов считают: к концу года цена квадратного метра квартиры в Таллинне вырастет на 10%. Читать далее...

Латвия закрылась на въезд из-за пандемии

С сегодняшнего дня по 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, предусматривают поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения, принятые правительством. Читать далее...

Ааб: в этом году средняя пенсия по старости поднимется на 28-29 евро

По словам министра государственного управления Яака Ааба, с 1 апреля этого года средняя пенсия по старости поднимется на 28-29 евро. Читать далее...

Элитные вакцины поставили политиков перед выбором

Когда Postimees провел опрос среди 101 члена парламента и 15 министров, чтобы рассортировать мысли и мнения о вакцинации от коронавируса, единственными четкими противниками вакцинации оказались отдельные члены EKRE. Картина более живописна в предпочтениях политиков, что, по словам Ильмара Раага, ставит политиков перед выбором. Читать далее....