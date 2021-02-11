Картина дня: вакцинация срочнослужащих, загадочная смерть собаки и нюансы подачи налоговой декларации
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 февраля.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 11 февраля.
В этом году декларацию о доходах можно подать в Налогово-таможенный департаменту с 15 февраля до 30 апреля, а переплаченный подоходный налог возвращается с 26 февраля. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5754 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов было выявлено 677, то есть 11,8% от общего количества. Читать далее...
«Когда призывники в этом году приступили к службе, их принудительно вакцинировали от коронавируса и сказали, что от этого не отвертеться, а разве у нас не запрещена принудительная вакцинация?» - спрашивает встревоженный читатель Rus.Postimees, чей знакомый якобы приступил к срочной службе в этом году.
Жительница Ласнамяэ Наталья Андреева даже не пытается сдерживать слезы: на прошлой неделе ее семья лишилась своего домашнего любимца, щенка редкой породы евразиер. Хотя стопроцентных доказательств нет, Наталья уверена: собака была отравлена. Читать далее...
Среди детей школьного возраста заболеваемость коронавирусом увеличилась на целых 40 процентов по сравнению с прошлой неделей. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр образования и науки Лийна Керсна, а также министр культуры Аннели Отть. Читать далее...
Вдобавок к больницам и центрам семейных врачей правительство планирует построить для вакцинации всего населения отдельные центры. Читать далее...
Компания 1Partner Kinnisvara попросила представителей крупнейших эстонских бюро недвижимости принять участие в опросе, в результате которого выяснилось, что 55% респондентов считают: к концу года цена квадратного метра квартиры в Таллинне вырастет на 10%. Читать далее...
С сегодняшнего дня по 25 февраля запрещен въезд в Латвию по несущественным причинам из всех стран ЕС, Европейской экономической зоны, Швейцарии и Великобритании, предусматривают поправки к распоряжению о введении чрезвычайного положения, принятые правительством. Читать далее...
По словам министра государственного управления Яака Ааба, с 1 апреля этого года средняя пенсия по старости поднимется на 28-29 евро. Читать далее...
Когда Postimees провел опрос среди 101 члена парламента и 15 министров, чтобы рассортировать мысли и мнения о вакцинации от коронавируса, единственными четкими противниками вакцинации оказались отдельные члены EKRE. Картина более живописна в предпочтениях политиков, что, по словам Ильмара Раага, ставит политиков перед выбором. Читать далее....
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