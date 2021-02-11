Элитные вакцины поставили политиков перед выбором

Так, например, тяжелая артиллерия эстонской политики, как Юри Ратас, Евгений Осиновский, Урмас Рейнсалу, а также Танель Кийк и Тынис Мёльдер осторожно высказываются о более ранней вакцинации политиков, и не видят надобности к том, чтобы выдвинуть в начало очереди на вакцинацию министров и членов парламента. Политолог Тынис Саартс признал, что каждый опытный политик знает те вопросы и позиции, на которые общественность может выборочно отреагировать.

О вакцинации министров нужно было подумать раньше

Противоположного мнения придерживаются многие простые члены парламента, которые мягче относятся к более ранней вакцинации народных избранников и министров. Например, центрист Андрей Коробейник объяснил это убеждение так: «Сейчас распространено мнение, что политики с вакцинацией не торопятся, чтобы посмотреть как это пройдет у других вакцинированных. Это влияет на отношении общества к вакцинации». Мнение Коробейника разделяет его однопартиец Ааду Муст, а также депутат от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс. Среди ответов других политиков прежде всего звучала позиция, что если по характеру своей работы члены парламента могут не иметь предпочтения в быстрой вакцинации, то в случае министров этот вопрос нужно хотя бы обсудить. Некоторые депутаты сказали, что с обсуждением этого вопроса вообще уже опоздали: «Мне сложно представить, как премьер-министр или, например, министр иностранных дел, которые, вероятнее всего, при восстановлении поездок должеы будут участвовать в международных встречах, не поедут туда, поскольку не подошла их очередь на вакцинацию, а зарубежная страна не пускает на свою территорию людей без паспорта вакцинации», - сказала Рийна Сиккут (СДПЭ), которая отметила, что все это нужно было предусмотреть в плане вакцинации.

Вопрос, теряющий со временем актуальность

Коммуникационный эксперт Ильмар Рааг отметил, комментируя возможные изменения плана вакцинации, что речь в любом случае идет о сложной ситуации: «Тема вакцинации руководства зависит от доступности вакцины. В тот момент, когда прибытие вакцин — это было лишь вопросом будущего, речь шла о смелости или доверии сказать, что я согласен вакцинироваться и таким образом покажу свое доверие к вакцине. Но теперь у нас возникла другая ситуация, когда вакцины на всех не хватает, поэтому дискуссия о приоритетах оказалась важнее, и тут политики, конечно, оказались на распутье».

Изменение плана вакцинации инициировала новый премьер-министр Кая Каллас. Как было указано раньше, ответившие на вопросы издания ведущие политики Центристской партии сошлись во мнении, что у политиков не должно быть предпочтения при вакцинации. Рааг не верит, что из-за этого в кабинете возникнет спор, и считает, что при увеличении поставок вакцины тема утихнет сама собой: «То, кто у нас в приоритете, со временем перестанет быть вопросом. Поднимется вопрос, кто те люди, которые согласны вакцинироваться».

Единичные уклонисты