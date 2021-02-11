Чт, 11.02.2021
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Игорь Калакаускас
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Элитные вакцины поставили политиков перед выбором

Заседание Рийгикогу. ФОТО: Madis Veltman

Когда Postimees провел опрос среди 101 члена парламента и 15 министров, чтобы рассортировать мысли и мнения о вакцинации от коронавируса, единственными четкими противниками вакцинации оказались отдельные члены EKRE. Картина более живописна в предпочтениях политиков, что, по словам Ильмара Раага, ставит политиков перед выбором, пишет Postimees.

Так, например, тяжелая артиллерия эстонской политики, как Юри Ратас, Евгений Осиновский, Урмас Рейнсалу, а также Танель Кийк и Тынис Мёльдер осторожно высказываются о более ранней вакцинации политиков, и не видят надобности к том, чтобы выдвинуть в начало очереди на вакцинацию министров и членов парламента. Политолог Тынис Саартс признал, что каждый опытный политик знает те вопросы и позиции, на которые общественность может выборочно отреагировать.

О вакцинации министров нужно было подумать раньше

Противоположного мнения придерживаются многие простые члены парламента, которые мягче относятся к более ранней вакцинации народных избранников и министров. Например, центрист Андрей Коробейник объяснил это убеждение так: «Сейчас распространено мнение, что политики с вакцинацией не торопятся, чтобы посмотреть как это пройдет у других вакцинированных. Это влияет на отношении общества к вакцинации». Мнение Коробейника разделяет его однопартиец Ааду Муст, а также депутат от Партии реформ Ээрик-Нийлес Кросс. Среди ответов других политиков прежде всего звучала позиция, что если по характеру своей работы члены парламента могут не иметь предпочтения в быстрой вакцинации, то в случае министров этот вопрос нужно хотя бы обсудить. Некоторые депутаты сказали, что с обсуждением этого вопроса вообще уже опоздали: «Мне сложно представить, как премьер-министр или, например, министр иностранных дел, которые, вероятнее всего, при восстановлении поездок должеы будут участвовать в международных встречах, не поедут туда, поскольку не подошла их очередь на вакцинацию, а зарубежная страна не пускает на свою территорию людей без паспорта вакцинации», - сказала Рийна Сиккут (СДПЭ), которая отметила, что все это нужно было предусмотреть в плане вакцинации.

Вопрос, теряющий со временем актуальность

Коммуникационный эксперт Ильмар Рааг отметил, комментируя возможные изменения плана вакцинации, что речь в любом случае идет о сложной ситуации: «Тема вакцинации руководства зависит от доступности вакцины. В тот момент, когда прибытие вакцин — это было лишь вопросом будущего, речь шла о смелости или доверии сказать, что я согласен вакцинироваться и таким образом покажу свое доверие к вакцине. Но теперь у нас возникла другая ситуация, когда вакцины на всех не хватает, поэтому дискуссия о приоритетах оказалась важнее, и тут политики, конечно, оказались на распутье».

Изменение плана вакцинации инициировала новый премьер-министр Кая Каллас. Как было указано раньше, ответившие на вопросы издания ведущие политики Центристской партии сошлись во мнении, что у политиков не должно быть предпочтения при вакцинации. Рааг не верит, что из-за этого в кабинете возникнет спор, и считает, что при увеличении поставок вакцины тема утихнет сама собой: «То, кто у нас в приоритете, со временем перестанет быть вопросом. Поднимется вопрос, кто те люди, которые согласны вакцинироваться».

Единичные уклонисты

Вопрос о том, кто из эстонских политиков согласен вакцинироваться, на основании проведенного Postimees опроса имеет скорее маргинальное значение. Из более 70 ответивших только трое: Анти Пооламетс, Калле Грюнталь и Уно Каскпейн, ответили, что они скорее или точно не дадут себя вакцинировать. Еще двое членов EKRE – Хелле-Мооника Хельме и Пауль Пуустусмаа — пока находятся в выжидающей позиции. Из остальных партий против течения отклонился только центрист Михаил Стальнухин. Хотя он готов вакцинироваться, ко всем трем, имеющим европейскую лицензию на продажу вакцинам - AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Moderna — он относится скептически, и скорее предпочел бы вакцину восточного соседа. Но «Спутник-V» еще не имеет разрешения на продажу в Европе. Соблазн к альтернативным производителям вакцины испытывает и Пеэтер Эрнитс (EKRE).

Один политик высшего уровня в Эстонии от вакцины уже отказался, правда, по гуманитарным соображениям. 71-летнему бывшему министру внутренних дел Марту Хельме семейный врач предложил возможность вакцинироваться, но он от этого отказался. Хельме подчеркнул, что он не является противником вакцинации, просто он не захотел и не увидел потребности в том, чтобы стать очередным «элитным вакцинированным». Хельме объяснил: «Семейный врач сказал, что он получил 36 доз. Я подумал, что это так мало, и я лучше подожду, когда будут вакцинировать Рийгикогу».

Сколько тут подыгрывания избирателям?

Рааг отметил, что в принципе сложно определить, сколько в позициях Стальнухина и вакциноскептиков от EKRE основано на личных убеждениях, а сколько подыгрывания избирателям: «Это может быть тем местом, что если страх смерти у политика велик, то это видно. Но в данном случае это не так, и с этими темами можно играть и дальше. В действительности я убежден, что те, кто не хочет вакцинироваться, они скорее действительно верят, что с вакцинами и Covid действительно есть какая-то проблема. Это не обязательно должно быть игрой».

Хотя предпочитающий «Спутник» Стальнухин является одним из самых крупных политиков Ида-Вирумаа, Рааг не считает необходимым преувеличивать его влияние на убеждения жителей уезда: «Там все же речь о такой инфосфере, где информация идет и с востока, и с запада, и где говорят, что люди пресыщены информацией о том, что «Спутник» - это очень хорошо. Я бы относится к мнению Стальнухина, как к отражению одного из мнений у него дома».

В январе одну за другой две дозы Pfizer/BioNTech получил генеральный консул России в Нарве Юрий Грибков. Может ли это являться обратным примером для живущих в российском инфопространстве людей? «Естественно, - оценил Рааг. - Но тут еще то, что русская община в Эстонии не едина. Мы имеем здесь множество мнений. Если мы говорим о о российском консуле, то было же много разговоров о том, что в России имеется очень четкий патриотизм, но это не мешает им пользоваться зарубежными машинами, что является символом статуса. В кино точно так же все смотрят голливудские фильмы».

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